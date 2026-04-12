Protestas en España contra la guerra en Irán en plena escalada de tensiones con Israel

Madrid, 12 abr (EFE).- Centenares de ciudadanos han salido a las calles este domingo en varias ciudades para protestar contra las guerras en Irán, Líbano y Gaza, en plena escalada de tensiones entre Israel y España, una jornada en la que la Global Sumud Flotilla ha tenido que alterar sus planes por las condiciones meteorológicas.

En Madrid, unas cien personas, según la Delegación del Gobierno, han participado esta mañana frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en una marcha de apoyo a la flotilla, que llevará ayuda humanitaria a Gaza cundo el tiempo mejore en unos días y pueda zarpar.

La movilización ha confluido simbólicamente con los actos previstos en el puerto de Barcelona para arropar la salida de la flotilla que este domingo ha zarpado del Moll de la Fusta de Barcelona pero no se ha adentrado en aguas internacionales, sino que ha amarrado en otro puerto barcelonés porque las condiciones meteorológicas han impedido iniciar la travesía.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo israelí sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y volver a situar el conflicto palestino en el foco internacional.

Además de en Madrid, también ha habido manifestaciones contra la guerra y en apoyo de la flotilla en ciudades como Santiago de Compostela y Logroño, donde un centenar de barcos de papel han salido simbólicamente a "navegar" por el estanque del parque de la Ribera de Logroño.

En los actos de Barcelona ha estado presente la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que despliegue "acciones" contra Israel por sus ataques al pueblo palestino y que no se quede solo con las "palabras".

"Lo que nos coloca en el lado correcto de la historia no son las palabras, presidente, son nuestras acciones", ha afirmado la líder de Podemos, quien ha destacado que están "intactos" los contratos de armamento entre España y Israel.

Por su parte, el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, también presente en el acto, ha pedido al Gobierno que mande una fragata militar que acompañe a la flotilla desde el inicio en su travesía hacia Gaza.

Las protestas de este domingo coinciden con una escalada de tensiones entre Israel y España tras la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las fiestas de El Burgo (Málaga), que ha ocasionado que Israel haya convocado a la encargada de negocios española para recibir una reprimenda.

El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó ayer las acusaciones de antisemitismo de Israel a España y afirmó que el país está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

"Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", apuntaron fuentes del ministerio.

En una entrevista hecha antes de la llamada de Israel y publicada este domingo en elDiario.es, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Gobierno israelí de seguir, cuando se alcanzó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, "empecinado en una guerra que no es buena para nadie".

Para el ministro el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles es "muy frágil" y está "abiertamente" amenazado.

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos concluyeron esta madrugada en Islamabad, tras 21 horas de negociaciones y sin que las partes en conflicto llegaran a ningún acuerdo.

También se ha referido a la situación internacional la secretaria general del PSOE andaluz y ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha defendido "la contundencia con la que está respondiendo el Gobierno de España" contra la guerra de Irán.

La candidata a las elecciones andaluzas ha afirmado que el Gobierno central y Sánchez son un "referente a nivel internacional" al colocar a España "en el lado correcto de la historia", lo que ha contrapuesto a los "veinte mil argumentos" del PP "para justificar esta agresión, que está fuera del orden internacional".

En un acto en Logroño, la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el partido lamenta que las negociaciones sobre Irán no hayan tenido éxito y ha instado a que se mantenga el alto al fuego y se recuperen las negociaciones.

"Nuestra posición es clara, es un planteamiento de sensatez, de desescalada y, sobre todo, de recuperación del marco de paz", ha dicho. EFE

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