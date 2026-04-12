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El Santos de Neymar se lleva una ajustada victoria contra el Mineiro en el Brasileirão

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São Paulo, 11 abr (EFE).- El Santos logró este sábado una ajustada victoria por 1-0 ante el Atlético Mineiro en un encuentro marcado por el regreso de la dupla ofensiva conformada por Neymar y Gabriel 'Gabigol' Barbosa, en la undécima jornada del Campeonato Brasileño.

El único tanto fue obra del atacante Moisés con asistencia de Gabigol a los 63 minutos del partido, aunque la gran polémica de la jornada ocurrió apenas a los 20 minutos.

En una jugada accidentada, el balón golpeó en el codo de Gabigol y superó al guardameta Everson; sin embargo, el VAR revisó la jugada y el árbitro anuló el tanto.

Esta decisión desató la protesta de los locales, lo que culminó con la expulsión del entrenador Cuca, quien recibió doble cartulina amarilla por sus reclamos.

Gracias a este resultado, el Santos logró escalar posiciones hasta ubicarse en el decimocuarto lugar, mientras que el Atlético Mineiro se acomodó en la octava casilla a pesar de la derrota.

Por otro lado, el clásico de Porto Alegre entre Grêmio e Internacional acabó en tablas y sin goles.

Tras un encuentro que repartió puntos pero no emociones, Grêmio se ubicó undécimo e Inter dos puestos detrás, aunque ambos con 13 unidades.

En otros partidos de la jornada, el Vitória se llevó los laureles al vencer por 2-0 al São Paulo, equipo que sufrió la expulsión de su lateral derecho Lucas Ramon a los diez minutos de iniciada la segunda parte.

Pese a la derrota, el conjunto paulista logró permanecer en el tercer lugar de la clasificación con 20 unidades, situándose por detrás del Fluminense y del líder Palmeiras, que encabeza la tabla con 25 puntos.

Por su parte, el Bahía consiguió dar vuelta un marcador adverso para vencer por 2-1 al Mirassol.

Este último, que afronta su debut en la Copa Libertadores tras una campaña histórica el año pasado, no logra levantar cabeza en el torneo local y se hunde en la base de la tabla tras encadenar cinco derrotas consecutivas.

Con este triunfo, el Bahía escaló a la cuarta posición con 20 puntos, igualando la línea de São Paulo y Fluminense en la cerrada disputa por los puestos de vanguardia.

En la ciudad de Belém, Remo y Vasco da Gama cerraron su enfrentamiento con un empate 1-1.

El conjunto de Río de Janeiro comenzó ganando el encuentro, pero el recién ascendido Remo logró reaccionar a tiempo para rescatar un punto.

Tras este resultado, el Vasco da Gama se ubicó en el duodécimo puesto, mientras que el equipo de Belém quedó decimoctavo y se mantiene en la zona de descenso.

La undécima jornada concluirá este domingo con dos grandes derbis del fútbol brasileño, en el que los choques Fluminense-Flamengo y Corinthians-Palmeiras tomarán la posta para definir las posiciones finales del fin de semana. EFE

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