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El Govern propone endurecer las sanciones por vandalismo en trenes antes del verano

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Barcelona, 12 abr (EFE).- El Govern de la Generalitat prevé disponer antes del verano de un nuevo régimen sancionador que endurecerá las multas por grafitis u otros daños en trenes, infraestructuras o material ferroviario.

Así lo prevé la proposición de ley de modificación de la ley ferroviaria, que iniciará su tramitación parlamentaria la próxima semana.

"Detrás de este cambio normativo hay un mensaje de no impunidad y, por tanto, de no permitir más en Cataluña los actos vandálicos en el ámbito ferroviario, que es causa de un porcentaje no menor de incidencias y, por tanto, tiene una afectación directa a un servicio público tan importante para la ciudadanía”, ha afirmado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

En un comunicado, Paneque ha señalado que el cambio normativo "endurece las sanciones hasta 900.000 euros en los casos donde haya este vandalismo que afecte el servicio de transporte público ferroviario".

La consellera ha indicado que esta modificación quedará aprobada "antes del verano", de manera que se podrá aplicar entonces "este régimen sancionador endurecido".

Esta proposición de ley incorpora las pintadas en trenes e infraestructuras ferroviarias como infracciones graves o muy graves, dado que provocan alteraciones del servicio, afectan horarios, reducen el material disponible y generan costes económicos extraordinarios.

En el nuevo régimen sancionador quedan calificadas las pintadas de grafitis en los trenes como infracción grave cuando afecta al servicio normal, con sanciones de hasta 18.000 euros para las leves, hasta 90.000 euros para las graves y hasta 900.000 euros para las muy graves. EFE

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