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David DeJulius, elegido Mejor Jugador de la jornada por tercera vez esta temporada

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Madrid, 12 abr (EFE).- David DeJulius, base estadounidense del UCAM Murcia, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la Jornada 26 de la Liga Endesa, un reconocimiento que recibe por tercera vez en su primera temporada en España gracias a su gran actuación frente al Coviran Granada (107-91).

El director de juego de Detroit logró ante el colista su récord de valoración en ACB (38 créditos) y sumó 31 puntos, con 3/4 en tiros libres, 8/11 en lanzamientos de dos y 4/6 en triples. También logró su tope personal en asistencias, con un total de once.

En toda la historia de la competición, únicamente Drazen Petrovic (34-10 en 1989), Tharon Mayes (32-10 en 1995), Andre Turner (34-10 en 1997) y Juan Carlos Navarro (31-10 en 2012) habían logrado hacer, en un mismo choque, más de 30 puntos y 10 asistencias, destacó la ACB.

Con su actuación ante el Coviran Granada, DeJulius asciende a la cuarta plaza en la lucha por ser el máximo anotador de la liga española. EFE

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