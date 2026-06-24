Paraguay encarará a Australia con el mismo enfoque que contra Turquía, dice Omar Alderete

Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- El futbolista Omar Alderete, internacional con la selección de Paraguay, afirmó este martes que el equipo encarará el partido del próximo jueves contra Australia por el grupo D del Mundial 2026 de la misma manera que enfocó el de Turquía, con el que lograron imponerse para seguir peleando por un puesto en el Mundial.

"Si encaramos el partido como contra Turquía será un gran partido", indicó el guaraní en una rueda de prensa organizada en la ciudad de San José, en el estado de California, donde el equipo se concentra para encarar su encuentros mundialísticos.

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El equipo del argentino Gustavo Alfaro saldrá a "mostrar ese Paraguay" que enfrentó a los turcos y que logró una importante victoria que los hace depender de sí mismos para pasar de ronda.

"Sabemos que tenemos que ganar para quedar en mejor posición y a eso es a lo que vamos", insistió.

Si bien han estado analizando a los rivales, saben que australia, que también parte en su misma posición con 4 puntos y que necesitará los tres del jueves para mantenerse con vida, es "complicado" de lidiar.

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"Tendremos un poco más la posesión e intentaremos estar concentrados ante jugadores que juegan muy bien a la contra y que son muy rápidos", explicó.

Alderete añadió que la unión en el vestuario resultó clave en estos días tanto para recuperarse de la dura derrota contra Estados Unidos, así como para celebrar las alegrías victoria. "Hay un equipo muy bueno que ayuda a salir de esos momentos siempre", dijo al respecto.

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"No hay rival fácil y en los detalles se deciden los partidos y este partido no será la excepción", sentenció. EFE

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