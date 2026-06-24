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Junior Alonso ve un juego muy difícil contra Australia, pero pondrán su "máximo esfuerzo"

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Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- El futbolista Junior Alonso, internacional con la selección de Paraguay, aseguró este martes que el equipo se está preparando para afrontar "un partido muy difícil" el próximo jueves contra Australia, por el que darán "su máximo esfuerzo" para imponerse y tratar de pasar de ronda.

"Estamos preparándonos para lo que nos viene ahora que se trata de un partido muy difícil", comentó el guaraní en una rueda de prensa en la ciudad de San José, en el estado de California, donde el equipo prepara las concentraciones del Mundial.

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Alonso indicó que el partido del próximo jueves es "un poco diferente" al resto de encuentros que han venido disputando a causa de la "disposición táctica" de los australianos.

El equipo de los 'Socceroos' "defensivamente es muy fuerte, apuntando siempre al contraataque y estamos trabajando para prepararnos para eso", agregó.

Los esfuerzos de los guaraníes se están centrando en la confianza de la posesión de balón para evitar las pérdidas de medio campo que puedan emplear los rivales como "armas para atacar".

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"Nosotros vamos a apuntar a ganar. Gracias a que ganamos a Turquía tenemos la posibilidad de depender de nosotros y estamos trabajando para eso", afirmó.

"Vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. No podemos garantizar el resultado pero sí hay algo que depende de nosotros, que es el sacrificio máximo por esta camiseta y darle el orgullo a ellos", sentenció Alonso. EFE

(video)

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