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11-11 (2-4). España cae en los penaltis ante Grecia pero revalida la División 1

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La selección española cedió este jueves ante Grecia en la tanda de penaltis (2-4) tras empatar 11-11 en el tiempo reglamentario, un resultado que, sin embargo, le bastó para asegurarse el primer puesto y revalidar el título de la División 1 de la Copa del Mundo disputada en Alejandrópolis (Grecia).

El conjunto dirigido por David Martín, que ya tenía asegurada su presencia en la Superfinal de Sídney (Australia) de este verano, donde defenderá el título logrado en enero de 2025, vio escaparse la victoria a tan solo nueve segundos del final. Un tanto de Konstantinos Kakaris neutralizó la reacción española en el último cuarto y forzó una tanda de penaltis en la que el equipo heleno se mostró infalible.

Fue una derrota con sabor dulce para España, que llegaba al choque tras imponerse con autoridad a Hungría (9-13) e Italia (16-12), resultados que le permitían depender de sí misma. Incluso una derrota en los penaltis le bastaba para sellar el liderato, como finalmente ocurrió.

El partido estuvo lejos de ser cómodo para el combinado nacional. Tras un prometedor inicio (3-1 al término del primer periodo), España sufrió durante amplias fases ante una Grecia sólida, vigente bronce europeo, y liderada bajo palos por un inspirado Panagiotis Tzortzatos, autor de nueve paradas.

En ataque, Unai Biel, con cuatro goles, y Bernat Sanahuja, con tres, sostuvieron a un equipo español que acusó la ausencia de Álvaro Granados. Pese a ello, España reaccionó en el tramo final: un tanto de Pol Daura a dos minutos del cierre situó el 11-10, su primera ventaja desde el primer periodo.

Pero cuando el triunfo parecía encarrilado, Grecia volvió a golpear. Kakaris firmó el empate definitivo y, ya en la tanda de penaltis, los fallos iniciales de Alberto Munárriz y Unai Biel condenaron a España. Grecia no perdonó y se llevó la victoria, aunque sin impedir que el conjunto español celebrase un nuevo título en la División 1.

- Ficha técnica

11 (2) - España: Aguirre; Munárriz (-), Asensio (1), Sanahuja (3), Valls (2, 1p), Bonet (-), Daura (1), Cabanas (1), Gomila (-), Valera (1, 1p), Biel (4), Bustos (-), Rodríguez (-) y Lorrio (p.s).

11 (4) - Grecia: Tzortzatos; Pouros (4, 1p), Skoumpakis (1), Chatzis (-), Argyropoulos (4), Papanastasiou (1, 1p), Kastrinakis (-), Kalogeropoulos (2, 1p), Alafragkis (-), Kakaris (2, 1p), Nikolaidis (-), Spachits (-), Gardikas (1) y Zerdevas (p.s).

Parciales: 3-1, 2-4, 2-3 y 4-3 (2-4).

Árbitros: Chisato Kurosaki (JAP), Jakov Blaskovic (CRO) y Filip Vukicevic (CRO). Eliminaron a Semir Spachits (min.31) por parte de Grecia.

Incidencias: Tercera jornada de la liguilla de campeones de la División 1 de la Copa del Mundo disputada en la Municipal Indoor Swimming Pool de Alejandrópolis (Grecia). EFE

avm/apa

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