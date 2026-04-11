Vega confía en ganar las primarias del PSOE de Extremadura: "Hoy empieza un tiempo nuevo en el Partido Socialista"

La candidata a la secretaría general del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, se ha mostrado confiada en ganar las primarias del partido, que se celebran este sábado y en las que se enfrenta al otro candidato, Álvaro Sánchez Cotrina.

"Vamos a saber ganar, vamos a hacer que el PSOE vuelva a escribir las mejores páginas de la historia de Extremadura. Hoy empieza un tiempo nuevo en el Partido Socialista", ha afirmado Vega a los medios de comunicación tras haber votado en las primarias en su localidad, Herrera del Duque (Badajoz).

Ha reconocido estar "emocionada" y "muy ilusionada", al tiempo que ha resaltado la campaña "bonita" y "alegre" que ha realizado durante las últimas semanas. "La hemos afrontado desde la positividad, desde la responsabilidad que supone presentarse a la secretaría general del PSOE de Extremadura", ha trasladado.

En dicha campaña, ha asegurado Vega, ha recibido "mucho apoyo" tanto de compañeros del partido como de la gente con la que se ha ido encontrando en su ruta por las casas del pueblo extremeñas.

"Quiero agradecer a tanta gente que nos ha acompañado en esta campaña, que se ha sumado con tanta ilusión a este proyecto, a esta alianza por Extremadura que plantea esta candidatura", ha resaltado Vega, quien también ha hecho extensible este agradecimiento hacia aquellos que están este sábado actuando como apoderados e interventores en las primarias.

Vega, además, ha afirmado que el éxito para ella en estas primarías sería "ganar". "Esto por un voto se gana, así que un éxito sería ganar", ha comentado.

CAMBIOS EN EL PSOE

Para la candidata, el PSOE de Extremadura necesita "relanzarse" y "reconectar" con la militancia, tener más presencia en las casas del pueblos y ampliar también la presencia en otras organizaciones, entre ellas, las "hermanas" como son UGT, UPA y Juventudes, para reconectar con la ciudadanía y construir así "el mejor proyecto para Extremadura".

A renglón seguido, se ha referido a las negociaciones entre PP y Vox para llegar a un acuerdo de formación de gobierno en la región, unas reuniones que ya están en "fase avanzada", según trasladaron ayer los equipos negociadores de ambas formaciones.

"Ayer lamentablemente volvimos a ver cómo tienen que venir desde Madrid a decirnos lo que tenemos que hacer, a marcar el ritmo y a marcar el rumbo de lo que necesita Extremadura y eso el PSOE no lo va a consentir", ha declarado Vega al respecto.

"Las extremeñas y los extremeños hace ya mucho tiempo aprendimos a tomar nuestras decisiones, construimos nuestra identidad y nuestro propio orgullo y no tenemos que permitir que venga nadie desde Madrid a marcar el rumbo, que es lo que está consintiendo la señora Guardiola con sus socios de Vox", ha agregado.

LOS JÓVENES, RELEVO NATURAL

Preguntada por la posibilidad de reconectar con los jóvenes, Vega ha señalado que muchos militantes dentro del PSOE, incluyendo Sánchez Cotrina, coinciden en la preocupación y la necesidad de reconectar con los jóvenes, puesto que es en donde se va a producir el "relevo natural".

"Tenemos que preocuparnos mucho por dar solución a los problemas que hoy tiene la gente joven y por asegurar ese relevo que se tenga que producir dentro de 10, 15 o 20 años. El dar respuesta a la gente joven y ser capaz de reconectar con ellas y con ellos y que sientan el verdadero valor de la política, que es mucho", ha concluido Vega.