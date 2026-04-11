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Simeone convoca a nueve jugadores del filial para Sevilla

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Madrid, 11 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incluyó a los jugadores del filial de Primera RFEF Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Javi Morcillo y Gerónimo Spina, aparte de los porteros Salvador Esquivel y Mario de Luis, en la convocatoria de 25 Futbolistas para la visita de este sábado al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez y Rayane podrían incluso formar parte del once en el encuentro de esta noche, según las pruebas del técnico en la sesión previa del viernes en el Centro Deportivo de Majadahonda.

La inminencia del duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona y de la final de la Copa del Rey del sábado que viene ante la Real Sociedad provocarán rotaciones de la mayoría del primer equipo en la alineación inicial, aunque todos los disponibles se desplazan a la ciudad andaluza.

El Atlético viaja a Sevilla con siete bajas, entre lesiones (Jan Oblak, Pablo Barrios, David Hancko, Johnny Cardoso y José María Giménez) y sanciones (Koke Resurrección, por cinco amarillas, y Nico González, por su expulsión el pasado sábado contra el Barcelona).

La convocatoria está compuesta por 25 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Javi Boñar, Dani Martínez, Gerónimo Spina y Julio Díaz; los medios Marcos Llorente, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Javi Morcillo y Alex Baena; el extremo Giuliano Simeone; y los atacantes Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Antoine Griezmann. EFE

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