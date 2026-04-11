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Nueve personas heridas en el incendio de una industria farmacéutica en Mollet (Barcelona)

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Barcelona, 11 abr (EFE).- Nueve personas han resultado heridas de carácter leve en el incendio de una industria farmacéutica en la localidad barcelonesa de Mollet del Vallès, que ya ha sido estabilizado por los bomberos, fuego que ha obligado a cortar al tráfico temporalmente esta madrugada la autopista AP-7.

El incendio, según informa Protección Civil, ha llevado a activar el plan de riesgos químicos PLASEQCAT, y ha comenzado pasadas las cuatro de la madrugada en un reactor de etinol y etanol de la empresa Euromed, situada en la calle Rec de Dalt de Mollet del Vallès.

Hasta el lugar se han desplazado 16 dotaciones de los bomberos y personas del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT), así como Mossos d'Esquadra, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de la policía local.

Protección Civil ha señalado que, en estos momentos, se descarta cualquier afectación fuera del recinto industrial por este incendio, que los bomberos han estabilizado en la zona del reactor.

Los bomberos trabajan también en comprobar el estado del alcantarillado en la zona, por si ha habido algún vertido, y en comprobar el estado del resto del recinto industrial. El fuego, precisa este cuerpo de emergencias, no ha afectado a las empresas del entorno.

De madrugada, los Mossos han cortado al tráfico, en los dos sentidos, la autopista AP-7 por su proximidad a la industria, vía que ya está reabierta a la circulación.

Se mantiene restringido el accedo al polígono industrial en el que encuentra la fábrica. Protección Civil pide a los ciudadanos que no se acerquen a la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. EFE

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