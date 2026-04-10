El uso de la alta velocidad cae un 32% en febrero tras Adamuz, su mayor bajada desde covid

Madrid, 10 abr (EFE).- El uso de la alta velocidad en España se desplomó un 32,1 % interanual en febrero, el mes siguiente a que ocurriera el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), lo que supone la mayor caída desde febrero de 2021, en pandemia.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ese retroceso contribuyó a que el conjunto del uso del transporte interurbano por ferrocarril cayera en febrero un 15,8 % interanual.

Las cifras de febrero también recogen otras incidencias ocurridas en la red ferroviaria española durante enero y febrero, incluidos los de los servicios de Rodalies (las cercanías de Cataluña). El uso de los cercanías, en conjunto, cayeron un 13,8 % interanual.

En conjunto, el transporte público español fue utilizado en febrero por más de 470,1 millones de pasajeros en todas sus modalidades, un 0,1 % menos que un año antes. EFE