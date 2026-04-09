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Vox incide en que en Adamuz hubo "negligencias" que "tienen que tener consecuencias políticas y penales"

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha incidido este jueves que el informe de la Guardia Civil en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "constata lo que la mayoría de españoles sabíamos, lo que Vox ya había denunciado" y ha incidido en que "se produjeron una serie de negligencias por parte del Gobierno de España que tienen que tener consecuencias políticas y también penales".

Así lo ha señalado Garriga, que ha asistido en Málaga a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de Vox, y donde ha sido cuestionado por los periodistas sobre el informe de la Guardia Civil que confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

"El informe de la Guardia Civil constata lo que la mayoría de españoles sabíamos, lo que Vox ya había denunciado y por lo que nos llevó, entre otras cosas, a personarnos en esta causa", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "se produjeron una serie de negligencias por parte del Gobierno de España que tienen que tener consecuencias políticas y también penales".

Al respecto, ha agregado que Vox "va trabajar para que así sea". "Ese es nuestro compromiso con los españoles", ha reiterado el secretario general de Vox.

"Vamos a llegar hasta el último responsable de la muerte de estos compatriotas, de estas 46 personas que murieron por una sucesiva concatenación de negligencias, por unas sucesivas faltas de diligencia en los protocolos de seguridad y por supuesto en el mantenimiento".

Por último, ha recordado que "el PSOE, mientras se gastaba el dinero de los españoles en contratar a queridas dejaba las vías sin el mantenimiento que necesitaban" y "esto tiene que pagarlo el PSOE y nosotros nos comprometemos a que así sea", ha concluido.

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