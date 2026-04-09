Rufián e Irene Montero protagonizan este jueves su acto en medio de movimientos de reconfiguración de la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, protagonizan este jueves por la tarde un acto sobre el futuro de la izquierda alternativa en un momento con diversos movimientos para reconfigurar ese espacio político.

Bajo el lema 'Què s'ha de fer?' --¿Qué hacer?--, el evento tendrá entre ambos tendrá lugar en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad condal y será moderado por el exdirigente de los Comuns Xavier Domènech. La cita ha generado expectación, dado que las entradas para acudir se agotaron pronto.

La previsión es que durante la conferencia de Rufián y Montero haya representación de dirigentes de Podemos y ERC, además de los Comuns que, según fuentes de la formación, también estarán presentes con algún dirigente entre el público.

Desde el entorno del portavoz republicano en la Cámara Baja enfatizaron que la charla no versará sobre alianzas sino en lanzar propuestas que sirvan como sacudida para la izquierda. En un acto en febrero con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, el diputado de ERC expuso su plan para evitar la división electoral de la izquierda y maximizar sus opciones para ganar a la derecha provincia a provincia.

"¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", remarcó en dicha cita aunque luego aclaró que su propuesta de unir a las fuerzas de izquierda no implicaba retiradas de partidos sino que su planteamiento es que se formen confluencias en una o dos listas. Incluso se mostró dispuesto a hacer campaña a favor de la izquierda en las elecciones andaluzas.

No obstante, la propia dirección de ERC se ha desmarcado de esa estrategia, al igual que otras fuerzas soberanistas como BNG o Bildu. El líder de ERC, Oriol Junqueras, no asistirá al acto por motivos de agenda y que su partido tiene proyecto autonómo, sin prestensión de coaligarse con la izquierda estatal ni decirle cómo debe organizarse.

GIRO DE PODEMOS: HAY QUE DAR CERTEZAS

Mientras, fuentes de la dirección de Podemos exponen que hay mucha gente con "ganas de izquierda y de que la situación actual cambie". "Lo que queremos es darle certezas a esa gente, que sepan que vamos a dar la pelea porque solo si la izquierda está fuerte en Cataluña y en España será posible bajar el precio de los alquileres y los alimentos o hacer el transporte público gratuito y parar a la derecha", han relatado sobre el acto.

El partido morado ha iniciado un giro respecto a los movimientos de Rufián, dado que receló de su primer acto con Emilio Delgado, que calificó de mera charla, y rechazó su plan al considerar que criterios de mera aritmética electoral solo acabaría con la izquierda y, a la postre, apelaba al voto útil en beneficio del PSOE.

Sin embargo y tras semanas de conversaciones, se anunció el pasado mes este evento que tiene aroma de revulsivo para los morados, dado que eleva el foco mediático de su principal referente electoral de cara a las generales tras encadenar dos debacles electorales en Aragón y Castilla y León, donde no alcanzó si quiere el 1% de votos.

Desde que se conoció el acto, Montero manifestó que le gusta hacer equipo con Rufián y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo que no se le ocurría mejor binomio para frenar a la derecha en las próximas elecciones. Incluso el exlíder de los 'morados' Pablo Iglesias manifestó que este tándem es el que se necesita para revitalizar a la izquierda y que la gente quiere una candidatura liderada por ambos.

Además, el evento llega también con otro cambio estratégico de los morados, que vuelven a confluir en Andalucía en una candidatura junto a Sumar e IU tras la ruptura de finales 2023 con el socio minoritario del Ejecutivo y donde han competido en todos los comicios que tuvieron lugar a excepción de Extremadura, donde revalidaron la confluencia en esa cita electoral con la formación que comanda Antonio Maíllo.

No obstante, los efectos del acuerdo para reeditar la coalición Por Andalucía han sacudido Podemos, dado que el partido a nivel autonómico afeó que no se respetaba su peso político y que se busca que el partido quede fuera del parlamento autonómico el 17M. Incluso Iglesias habló de indignación y que se trataba de una renuncia de una "plaza" para poder reimpulsarse en el próximo hito electoral, que con el calendario actual sería las generales.

LOS PARTIDOS DE SUMAR SIGUEN CON SU GIRA DE ACTOS

Del lado del socio minoritario del Ejecutivo, los cuatro partidos presentes en el Gobierno --IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar-- han revalidado su alianza electoral y su compromiso de propulsar un nuevo frente amplio electoral, con mano tendida a Podemos y a otros socios como Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista.

Tras presentar su proyecto en febrero en Madrid, los cuatro partidos volverán a visualizar su sintonía con un nuevo evento esta vez en Sevilla, donde respaldarán la precampaña de Maíllo en Andalucía.

Sin embargo, la iniciativa padece ahora un vacío de referente electoral tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a repetir como candidata a los próximos comicios y con distintas figuras del espacio autodescartándose para ese rol, como es el caso de los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun. También carecen de marca electoral definida en esta nueva etapa.

Pese a que voces como el coordinador de IU ha llamado a acelerar la elección del candidato electoral, la posición mayoritaria en el resto de formaciones es maniobrar con calma para no quemar a futuros aspirantes y buscar primero consolidar la alianza, convencidos de que lograrán un perfil adecuado que combine un alto grado de conocimiento y un destacado perfil político para cambiar el ánimo del electorado de izquierdas.

Dentro del socio minoritario reconocen que el perfil de Rufián está en alza y que su popularidad es muy alta entre las bases de izquierda, aunque subrayan que no ha definido una propuesta y su estrategia genera rechazo en su propio partido.

Esta semana el ministro de Derechos Sociales manifestó que le parecía fenomenal las iniciativas para rearmar a la izquierda, incluidos los movimientos de Rufián al reconocer que eran los que estaban teniendo más notoriedad. Otros cargos han saludado que su iniciativa al menos contribuyen a promover el debate de la unidad.

El criterio que impera en los partidos de Sumar es que ahora no hay opciones de una convergencia de la izquierda estatal y soberanista, por lo que los esfuerzos es recomponer los puentes entre los partidos que ya se han coaligado en el pasado, en especial con Podemos, e impulsar candidaturas de unidad en la mayoría de territorios.

Sin embargo, Podemos ha deslizado hasta la fecha que su idea es volver a ser actor principal para levantar a la izquierda y lograr un proyecto similar a la confluencia Unidas Podemos (su antigua alianza con IU y Comuns) que sea autónomo del PSOE, dado que ven a Sumar subsumidos a los socialistas.

Mientras, hay cargos en el grupo parlamentario plurinacional que han mostrado simpatía con la iniciativa de Rufián, como es el caso del diputado de Compromís Alberto Ibáñez que en una reciente entrevista con Europa Press lamentaba que su mensaje no fuera escuchado por la dirección de los partidos y que él iba a defender una candidatura de unidad en la Comunidad Valenciana, tanto para las autonómicas como en la generales, con todos los partidos bajo el liderazgo de Compromís.