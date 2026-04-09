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Las exmonjas de Belorado insisten en que cuidaban de manera "fenomenal" a las ancianas

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Bilbao, 9 abr (EFE).- Las exmonjas cismáticas de Belorado, en Burgos, han reiterado su mensaje de que cuidaban a las religiosas de avanzada edad que vivían con ellas en el monasterio de Orduña (Bizkaia) de manera "fenomenal" y han negado haberse quedado con su dinero.

Dos de ellas -sor Sion y sor Israel- han vuelto a declarar este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao en relación al procedimiento judicial en el que se las investiga por un presunto trato degradante a las mayores, cita en la que estaban también convocados otros cuatro testigos.

Agentes de la Guardia Civil trasladaron el pasado 18 de diciembre, por orden del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, a cinco monjas de avanzada edad que vivían en el monasterio vizcaíno al hospital bilbaíno de Basurto después de que un informe cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en que se encontraban.

Con edades comprendidas entre 87 y 101 años, las religiosas vivían bajo el cuidado de las monjas cismáticas de Belorado, aunque sus familiares habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.

Las ocho exmonjas que en mayo de 2024 rompieron con la Iglesia católica ya declararon el pasado mes de febrero en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao como investigadas por delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.

Sin embargo, este jueves sor Sion y sor Israel han acudido de nuevo a testificar a instancia de su nueva abogaba para completar su declaración.

A las puertas de los juzgados, sor Sion ha trasladado su deseo de que se esclarezca la verdad y ha vuelto a negar las acusaciones que pesan sobre ellas. "Venimos con la conciencia muy tranquila y a defender la verdad", ha añadido.

También ha rechazado haberse enriquecido a costa de las monjas de avanzada edad, así como que estas convivieran con animales en condiciones insalubres. Han subrayado que siempre las cuidaron de manera "fenomenal", algo que seguirían haciendo si se les permitiera.

Por su parte, su nueva abogada, Norma Riaño, que trabaja conjuntamente con los otros letrados, Enrique García de Viedma y Florentino Aláez, ha recordado que sus defendidas no están a día de hoy acusadas, sino solo investigadas.

Según ha detallado, la nueva comparecencia de sus defendidas ha buscado realizar ciertas "puntualizaciones" a su declaración de febrero tras el cambio en la defensa y una vez solicitadas nuevas diligencias referentes a "unos mensajes telefónicos" importantes para su defensa y cuyo contenido no ha querido definir.

También ha insistido en que sus defendidas no se encuentran a fecha de hoy investigadas por el delito de falsedad documental, tras dictar la juez instructora auto de sobreseimiento. EFE

(foto) (video)

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