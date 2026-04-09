Guerra Oriente Medio y acuerdo Gibraltar centran la comparecencia de Albares en Congreso

Madrid, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra en Oriente Medio tras el alto el fuego provisional de dos semanas entre EE.UU. e Irán y abordar el acuerdo de Gibraltar una vez que aplazada su aplicación provisional hasta el 15 de julio.

Sobre estas dos cuestiones el ministro comparece a petición propia y lo hace en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso a partir de las nueve de la mañana, donde además tendrá que dar cuenta, a instancias del PP, de los motivos de la ausencia de España en la cumbre de líderes sobre Ucrania (13 de agosto de 2025).

Además, quiere que el ministro aclare qué efectos ha tenido a nivel internacional el "boicot" a la última etapa de la Vuelta Ciclista por la presencia de deportistas israelíes, aparte de otros temas.

Vox también le pedirá al ministro que hable, al margen del acuerdo sobre Gibraltar, del cierre "unilateral" de las aduanas en Ceuta y Melilla por parte de Marruecos y de los motivos por los que se envió un patrullero de la Armada durante la crisis con Israel por la presencia de la flotilla Global Sumud.

A sus socios de Sumar, Albares les tendrá que responder sobre el acuerdo arancelario "presuntamente alcanzado" entre la UE y Estados Unidos en julio del año pasado.

Aparte de las cuestiones relativas a la guerra en la zona del Golfo, Albares vuelve a comparecer por el acuerdo de Gibraltar, que mañana tenía previsto entrar en vigor de manera provisional.

Su comparecencia se produce después de que el 1 de abril el Consejo de la Unión Europea acordara los textos del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el peñón, cuyo objetivo principal es garantizar "la prosperidad futura de toda la región", según señaló la institución europea.

Un objetivo que, explicó, se alcanzará eliminando todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguarda plenamente el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera.

Albares acudirá también mañana viernes a las nueve a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado para dar explicaciones igualmente sobre la situación de la guerra en Oriente Medio y el acuerdo de Gibraltar, entre algunas cuestiones. EFE