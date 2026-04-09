Espana agencias

Guerra Oriente Medio y acuerdo Gibraltar centran la comparecencia de Albares en Congreso

Guardar

Madrid, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra en Oriente Medio tras el alto el fuego provisional de dos semanas entre EE.UU. e Irán y abordar el acuerdo de Gibraltar una vez que aplazada su aplicación provisional hasta el 15 de julio.

Sobre estas dos cuestiones el ministro comparece a petición propia y lo hace en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso a partir de las nueve de la mañana, donde además tendrá que dar cuenta, a instancias del PP, de los motivos de la ausencia de España en la cumbre de líderes sobre Ucrania (13 de agosto de 2025).

Además, quiere que el ministro aclare qué efectos ha tenido a nivel internacional el "boicot" a la última etapa de la Vuelta Ciclista por la presencia de deportistas israelíes, aparte de otros temas.

Vox también le pedirá al ministro que hable, al margen del acuerdo sobre Gibraltar, del cierre "unilateral" de las aduanas en Ceuta y Melilla por parte de Marruecos y de los motivos por los que se envió un patrullero de la Armada durante la crisis con Israel por la presencia de la flotilla Global Sumud.

A sus socios de Sumar, Albares les tendrá que responder sobre el acuerdo arancelario "presuntamente alcanzado" entre la UE y Estados Unidos en julio del año pasado.

Aparte de las cuestiones relativas a la guerra en la zona del Golfo, Albares vuelve a comparecer por el acuerdo de Gibraltar, que mañana tenía previsto entrar en vigor de manera provisional.

Su comparecencia se produce después de que el 1 de abril el Consejo de la Unión Europea acordara los textos del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el peñón, cuyo objetivo principal es garantizar "la prosperidad futura de toda la región", según señaló la institución europea.

Un objetivo que, explicó, se alcanzará eliminando todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguarda plenamente el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera.

Albares acudirá también mañana viernes a las nueve a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado para dar explicaciones igualmente sobre la situación de la guerra en Oriente Medio y el acuerdo de Gibraltar, entre algunas cuestiones. EFE

Últimas Noticias

Localizados 28 migrantes en el mar y en la costa de Formentera

Infobae

Rufián e Irene Montero protagonizan este jueves su acto en medio de movimientos de reconfiguración de la izquierda

Rufián e Irene Montero protagonizan este jueves su acto en medio de movimientos de reconfiguración de la izquierda

Aviso naranja en Lanzarote por mala mar, junto a cinco provincias peninsulares en amarillo

Infobae

Sanidad y autonomías abordan este jueves el manual de buenas prácticas en la eutanasia

Infobae

4-2. El portugués Paulinho anota tres goles y lidera triunfo del Toluca sobre el Galaxy

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

España termina su labor de policía aérea en Lituania tras meses protegiendo el cielo del Báltico para la OTAN

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

El Gobierno empieza por fin a tomar las 300 primeras muestras de ADN a familiares de víctimas del franquismo casi tres años después de comprar la base de datos ‘Bonaparte’

El 15% de la superficie de Madrid no pertenece a nadie: ¿quién es el verdadero propietario de lo que se conoce como espacio interbloque?

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo