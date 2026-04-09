Espana agencias

Cuenca gana con gol olímpico a Santos y lidera grupo que completan San Lorenzo y Recoleta

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 8 abr (EFE).- Deportivo Cuenca venció este miércoles por 1-0 al Santos brasileño y con 3 puntos asumió el control del Grupo D de la Copa Sudamericana, en cuya primera jornada San Lorenzo y Recoleta empataron 1-1 en territorio paraguayo.

El delantero argentino Lucas Mancinelli selló el triunfo con un gol olímpico en el minuto 59.

El balón en primera instancia golpeó en el poste y entró ante la aparatosa reacción del guardameta Gabriel.

Santos careció de eficacia en la definición en un partido en el que no contó con su principal figura, Neymar, por una decisión médica.

El equipo brasileño generó peligro principalmente a través de Gabriel Bontempo y el argentino Lautaro Díaz. Bontempo estuvo cerca de marcar con dos remates desviados, mientras que Díaz lo intentó de cabeza, sin éxito ante el portero Facundo Ferrero.

Cuenca también tuvo opciones claras. Mancinelli exigió al portero Gabriel Brazão y el argentino David González probó desde fuera del área, pero su remate se fue junto al poste.

Santos amplió la presión ofensiva en el segundo tiempo y estuvo cerca con un potente remate de Bontempo que se estrelló en el travesaño en el minuto 50.

Entonces llegó la genialidad del argentino Mancinelli al ejecutar el córner.

El empate pudo llegar, pero Bontempo no logró conectar un remate a corta distancia con el arco vacío.

El árbitro boliviano Gery Vargas amonestó a Jorge Ordóñez, de Cuenca, y a Lucas Veríssimo, de Santos, al minuto 87.

En la segunda jornada, Santos recibirá el 14 de abril a Deportivo Recoleta y el día 16 Deportivo Cuenca visitará a San Lorenzo. EFE

rm/cbs/hbr

(foto)

Últimas Noticias

Muere una persona atropellada en la línea R1 de Rodalies

Infobae

0-0. Deportivo Riestra y Palestino sellan un empate sin goles en Buenos Aires

Infobae

Hoy será noticia. Jueves, 9 de abril

Infobae

Ibon Navarro: "Vamos a tener la oportunidad de volver a luchar por la BCL"

Infobae

Andrés Feliz: "Hemos hecho una buena temporada pero hay que seguir unidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La DGT anula varias multas en este tramo de la A-7: la señal marcaba 100 km/h pero el radar sancionaba a 80 km/h

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

Si estás de baja laboral y no revisas esto, probablemente estés perdiendo dinero: una abogada explica los motivos

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo