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Rodríguez: "El Barça es el rival más duro de la fase final"

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Jaén, 8 abr (EFE).- El técnico del Jaén Paraíso Interior, Daniel Rodríguez, advirtió este miércoles de la extrema dificultad del desafío que afrontará el Jaén Paraíso Interior en la fase final de la Copa del Rey y dijo que el Barça es “el mejor equipo” y, por tanto, “el rival más duro” de los cuatro clasificados.

Daniel Rodríguez analizó el emparejamiento de semifinales que se disputará en Cáceres los días 23 y 24 de mayo, subrayando el potencial colectivo y el estilo de juego del conjunto azulgrana, mientas que el otro será Viña Albali-Jimbee Cartragena.

El entrenador recordó los antecedentes recientes entre ambos equipos en esta competición, con finales perdidas por el conjunto andaluz en 2018, 2019 y 2020, una serie de resultados que evidencian la exigencia del rival.

No obstante, también puso en valor las victorias logradas por el Jaén en la Copa de España de 2023 y de hace unas semanas frente al mismo adversario, lo que demuestra que el equipo es capaz de competir al máximo nivel en citas decisivas.

“Hay que agarrarse al recuerdo de ese encuentro, estar al máximo nivel y, a partir de ahí, ver cómo se desarrolla el partido”, afirmó, apelando a la confianza del grupo sin perder de vista la dificultad del reto.

El técnico amarillo destacó además la importancia de los pequeños detalles en este tipo de eliminatorias a partido único, donde la eficacia en ambas áreas y la gestión emocional suelen marcar la diferencia; e incidió en la necesidad de minimizar errores y aprovechar las oportunidades que se generen ante un rival que penaliza cualquier concesión. EFE

jmd/cb/jl

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