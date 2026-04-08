255 niños de Ucrania tendrán "un respiro de la guerra" en forma de vacaciones en Cataluña

Barcelona, 8 abr (EFE).- Un total de 255 niños de Ucrania contarán con "un respiro de la guerra" en forma de vacaciones en Cataluña gracias a una campaña liderada por la argentina Lucía Caram, que les permitirá descansar en el Hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar (Girona) del 3 al 13 de mayo.

Caram ha presentado este miércoles en Barcelona una iniciativa con la que se quiere "cambiar los recuerdos" de esas víctimas de un conflicto bélico que entra ya en su quinto año.

"Necesitan volver a vivir como niños", ha señalado la que es cara visible de la campaña 'Vacaciones de paz', que ha añadido sobre esos menores que "llevan demasiado peso encima para la edad que tienen".

Para "cambiar sus recuerdos", según Caram, diferentes entidades y empresas impulsan la iniciativa 'Vacaciones de paz', que arrancó hace cuatro años y que permite a los beneficiados alojarse en Lloret de Mar, pero también realizar visitas al Museo del FC Barcelona o al parque temático PortAventura World.

Los niños serán recibidos en el Palau de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona, y tendrán un encuentro con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

De Robles, Lucía Caram ha destacado que les ha ayudado "mucho" y facilitado el traslado en avión de todos los beneficiados por este programa.

Ha subrayado también la importancia de que las administraciones se impliquen en el proyecto, algo en lo que ha coincidido una de las responsables de sacar adelante 'Vacaciones de paz', la presidenta de la Fundación Climent Guitart y de la Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM), Cristina Cabañas.

Cabañas ha relatado cómo toda esta iniciativa arrancó por la presencia en Lloret de Mar de una cuantiosa comunidad ucraniana, que pidió que se acogiese allí a niños que estaban viviendo la guerra.

Según ha explicado, la mayoría de menores llegan "con la mirada perdida y el gesto de desconfianza, pero el último día ya se abrazan con todo el mundo tras pasar de querer dormir tranquilos por una noche a olvidarse temporalmente del búnker".

Las fundaciones Convent de Santa Clara y Manuel Lao, además de Rosa dels Vents, la Granja Escuela Santa Maria de Palautordera, Bacus Events y el voluntariado de CaixaBank participan también en la iniciativa, que mantiene abierto un programa de apadrinamiento. EFE