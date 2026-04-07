Montero, sobre los mensajes del rescate de Plus Ultra: "Los whattsapp no dicen nada"

Sevilla, 7 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha señalado que los mensajes publicados en las últimas horas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra "no dicen nada".

"En los mensajes de Whatsapp no se dice nada que no sea la necesidad de estudiar todo de forma adecuada", ha valorado Montero en el transcurso del desayuno informativo organizado este martes en Sevilla por Nueva Economía Fórum, en referencia a las noticias publicadas en las últimas horas sobre conversaciones en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez acerca de la conveniencia del rescate de la empresa aeronáutica.

Montero ha reivindicado que los fondos empleados en ayudar a esta aerolínea sirvieron para "salvar a 30 empresas con 60.000 empleos" en toda España y que esto fue algo que "hicieron el resto de países".

Ha subrayado que el rescate de Plus Ultra contó "con los informes favorables de la Intervención General, del Tribunal de Cuentas, de los órganos europea... No hay más nada más que decir".

La exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda ha defendido que "todos los países rescataron a las aerolíneas" en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando se suspendió la movilidad mundial, algo que puso en riesgo a las compañías aéreas. EFE