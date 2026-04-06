Espana agencias

Piden 25 años de prisión para un hombre que humilló y agredió reiteradamente a su mujer con discapacidad

Guardar

La Audiencia provincial de Pontevedra juzgará el próximo jueves, día 9, a un hombre acusado de vejar e insultar reiteradamente a su mujer, con discapacidad y dependencia, así como agredirla física y sexualmente y de amenazar en varias ocasiones a su suegra, una nonagenaria con problemas de movilidad. Fiscalía pide para él penas que suman 25 años de prisión.

Según el escrito fiscal, el procesado y la víctima eran matrimonio desde 1981 y convivían en su domicilio desde el año 2023 con la madre anciana de ella, que tenía problemas importantes de movilidad, y uno de los hijos de la pareja, también reconocido con discapacidad psíquica. La víctima, además, tenía reconocida una discapacidad del 84%, dependencia y problemas de movilidad.

Durante todo el tiempo que duró su matrimonio, recoge Fiscalía, pero especialmente en los últimos años de convivencia, el hombre sometió a su esposa a "continuas humillaciones y menosprecios", así como distintas agresiones. Esta situación "creó en ella un clima de terror y dominación", indica el Ministerio Público.

En el texto del escrito se recogen distintos episodios documentados de agresiones, insultos, amenazas de muerte y vejaciones, así como una agresión sexual. También se recogen amenazas a la madre de la mujer, una persona "especialmente vulnerable".

Por todo ello, Fiscalía pide para el procesado penas que suman 25 años de cárcel y que indemnice a la víctima con 17.400 euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez Calama atribuye a financiador de Alvise fraude de 88 millones de IRPF y patrimonio

Infobae

Ayuso ve una "catetada" trasladar el 'Guernica' para "alentar el negocio del nacionalismo"

Infobae

El dueño de Forestalia asume vínculos con el socio de Cerdán pero niega pago de comisiones

Infobae

Afectada en caso ataúdes: la Policía me mostró una foto con mi esposo tirado en un terrazo

Infobae

Detenido por agredir con un hacha a tres personas en Montefrío (Granada)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria