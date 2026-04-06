Piden 25 años de prisión para un hombre que humilló y agredió reiteradamente a su mujer con discapacidad

La Audiencia provincial de Pontevedra juzgará el próximo jueves, día 9, a un hombre acusado de vejar e insultar reiteradamente a su mujer, con discapacidad y dependencia, así como agredirla física y sexualmente y de amenazar en varias ocasiones a su suegra, una nonagenaria con problemas de movilidad. Fiscalía pide para él penas que suman 25 años de prisión.

Según el escrito fiscal, el procesado y la víctima eran matrimonio desde 1981 y convivían en su domicilio desde el año 2023 con la madre anciana de ella, que tenía problemas importantes de movilidad, y uno de los hijos de la pareja, también reconocido con discapacidad psíquica. La víctima, además, tenía reconocida una discapacidad del 84%, dependencia y problemas de movilidad.

Durante todo el tiempo que duró su matrimonio, recoge Fiscalía, pero especialmente en los últimos años de convivencia, el hombre sometió a su esposa a "continuas humillaciones y menosprecios", así como distintas agresiones. Esta situación "creó en ella un clima de terror y dominación", indica el Ministerio Público.

En el texto del escrito se recogen distintos episodios documentados de agresiones, insultos, amenazas de muerte y vejaciones, así como una agresión sexual. También se recogen amenazas a la madre de la mujer, una persona "especialmente vulnerable".

Por todo ello, Fiscalía pide para el procesado penas que suman 25 años de cárcel y que indemnice a la víctima con 17.400 euros.