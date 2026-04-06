Àlex Moreno e Iván Martín, novedades en Girona para recibir a un Villarreal que repite 11

Girona, 6 abr (EFE).- El lateral Àlex Moreno y el centrocampista Iván Martín son las dos novedades en el once de Míchel Sánchez para el partido de este lunes en Montilivi entre el Girona y el Villarreal, con la misma alineación titular que ganó a la Real Sociedad en la última jornada.

Àlex Moreno e Iván Martín vuelven a la titularidad en detrimento de Hugo Rincón y Joel Roca respecto a la derrota contra el Osasuna (1-0).

Michel jugará de inicio con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Vanat.

Marcelino García Toral repite con Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pépé, Santi Comesaña, Gueye, Alberto Moleiro; Gerard y Mikautadze.

El Villarreal, tercer clasificado de LaLiga EA Sports, buscará ganar para ampliar la renta sobre el Atlético de Madrid hasta los cuatro puntos. EFE

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