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28-25. El Frigoríficos vence al Alicante y coge aire en la tabla

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Cangas do Morrazo (Pontevedra), 5 abr (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo, pese a sus 19 pérdidas, sumó ante el BM Alicante un triunfo vital en su carrera hacia la permanencia, en un partido de nervios, intensidad y muchos errores en ambos lados de la pista -los visitantes acumularon 15 pérdidas-.

Alicante empezó mandando, intenso en defensa y encontrando soluciones ofensivas en su primera línea, con Borja Méndez y Javier Borragán haciendo daño a la defensa gallega. Pero el Frigoríficos no tardó en subir su nivel de intensidad. A eso se unió que Ivan Panjan empezó a tocar balones en la portería.

Y desde esa mejoría defensiva, los gallegos voltearon el marcador con un parcial 4-1 en ocho minutos. Alicante estaba atascado, pero dos pérdidas de Martín Gayo dieron aire al equipo de Roi Sánchez, hasta que el Frigoríficos, apoyándose en la efectividad de sus extremos Nicolò D'Antino y Arnau Fernández, pegó el primer arreón.

El entrenador del Alicante paró entonces el encuentro (11-8, min.22). Eduardo Escobedo, con un espectacular lanzamiento de cadera bajo amenaza de pasivo, rompió la sequía visitante, pero el Frigoríficos, con un gran trabajo defensivo y las siete paradas de Panjan, alcanzó el intermedio con una renta de tres goles (14-11) que no fueron cuatro porque David Faílde sacó un penalti a Nicolò D'Antino con el tiempo cumplido.

El portero gallego del Alicante, al que llegó en el mercado invernal cedido desde el Bidasoa, siguió enchufado en el inicio de la segunda parte. Cinco paradas suyas -incluidos tres penaltis- permitieron a su equipo igualar el marcador (17-17, min-39), pero una exclusión a Oliver frenó a los Roi Sánchez, que pidió tiempo muerto tras un parcial 3-0 de los gallegos.

El Frigoríficos continuó jugando con esa renta de tres goles hasta que una exclusión de Pablo Castro y las continuas pérdidas de Martín Gayo y Manu Pérez lo destrozaron. Domínguez pidió dos tiempos muertos en apenas un par de minutos porque Alicante, muchos minutos después, volvía a estar por delante (22-23, min.49).

En esos momentos de zozobra, O Gatañal apretó. El Frigoríficos recuperó su mejor nivel defensivo y Panjan brilló. Sacó un lanzamiento a Iván Montoya en seis metros que dio vida a su equipo, al que Gallardo y, sobre todo, Gayo desatascaron en ataque. Roi Sánchez paró el partido (26-24, min.58), pero su equipo ya no consiguió volver.

Ficha técnica:

28.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Arnau Fernández (4), Ludman, Pablo Castro, Santi López (2), Rivero (2) y D´Antino (4,1p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), David Valderhaug, Gayo (2), Manu Pérez (3), Gallardo (6), Javi García (1), Quintas y Martín Fuentes (4).

25.- BM Alicante: Roberto Domenech, Teixeira, Parker, Borja Méndez (4), Oliver, Borragán (8) y Lautaro Robledo (3) -equipo titular- Faílde (ps), Augusto Moreno (1), Iván Montoya (1), Ander Torrico, Escobedo (2), Dimitrievski, Hamza (3) y Barreto (3).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-5, 6-6, 9-7, 11-10, 14-11 (descanso); 16-14, 18-17, 21-17, 22-23, 23-23 y 28-25.

Árbitros: Florenza Virgili y Ausás Busquets (comité catalán.) Excluyeron a Pablo Castro (2) y Santi López por parte del Frigoríficos, y a Escobedo y Oliver (2) por parte del Alicante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23 de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.700 espectadores. EFE.

dmg/jl

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