Los turistas extranjeros gastarán en España un 3 % más en marzo y abril, un nuevo récord

Madrid, 31 mar (EFE).- El gasto de los turistas internacionales que visitarán España en marzo y abril, coincidiendo con la Semana Santa, crecerá en torno al 3 %, lo que supondría un nuevo récord, mientras que el volumen de llegadas lo hará en menor medida, un 0,2 %, según ha apuntado este martes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Con una Semana Santa que está yendo "más que bien", según el ministro, las estimaciones elaboradas por Turespaña para marzo y abril apuntan a un gasto de los turistas internacionales superior a los 21.000 millones de euros, alrededor de un 3 % más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las llegadas de turistas extranjeros, se prevé una cifra similar a la del año pasado, en torno a los 15 millones, lo que supone un crecimiento de alrededor del 0,2 %.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Hereu ha señalado que todos los segmentos están evolucionando muy bien, tanto en el turismo urbano, cultural, de montaña, de interior, rural o en el de sol y playa, y se observa una aceleración en los últimos días de la reservas de última hora gracias a la mejora del tiempo.

En un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio y el impacto que puede tener en el turismo, las estimaciones del Gobierno apuntan a un crecimiento cada vez "más sosegado" y una tendencia al alza.

En este sentido, ha calificado de "magníficas" las previsiones para esta Semana Santa en el contexto actual, con un mayor protagonismo del turismo nacional y ha destacado la transformación del actual modelo, la resiliencia y resistencia ante la guerra.

De hecho, el ministro ha indicado que se ha creado una comisión de seguimiento con los sectores para abordar la evolución de cara a las próximas semanas y próximos meses en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Hereu ha subrayado que el sector turístico muestra resiliencia, pero también sufre los efectos de una guerra y el Ejecutivo comparte la preocupación por la evolución.

Durante su intervención, ha insistido en que España es un país líder y que el modelo está centrado en la sostenibilidad social, ambiental y económica y en lograr una desestacionalización a lo largo de los meses, con un crecimiento del gasto y de las llegadas en la temporada media y baja que está registrando un crecimiento superior que en temporada alta, lo que redunda en mayor estabilidad laboral.

Así, ha explicado que el turismo crece más en aquellas regiones que tradicionalmente no eran turísticas y se ha diversificado gracias a una mayor oferta de compras, servicios personales, gastronomía, cultura, estudios o sol y playa.

También ha recordado que en febrero se registraron 2,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, récord histórico, y que el sector representa el 12 % del PIB.

Asimismo, el 67 % de los turistas encuestados aseguran que quieren volver a visitar España en los próximos 12 meses. EFE

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