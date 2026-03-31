El PP lamenta que Vox apure plazos para gobiernos autonómicos pero le recuerda que los ciudadanos rechazan el bloqueo

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cree que Vox ha decidido "apurar los plazos" para la negociación de los futuros gobiernos autonómicos que surjan de las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero está convencida de que al final habrá un acuerdo. Eso sí, ha recordado a los de Santiago Abascal que los ciudadanos ya han dejado claro que rechazan el bloqueo.

En rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha dicho no tener novedades sobre las negociaciones que se llevan a cabo en esas comunidades, pero ha garantizado que los equipos "siguen trabajando" y que "de momento las cosas van bien". "Estoy convencida es que va a haber acuerdos de gobierno, no tengo ninguna duda", ha proclamado.

Preguntada por el hecho de que Vox haya ignorado el plazo del 1 de abril que puso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para cerrar al menos el pacto en Extremadura, la portavoz 'popular' ha comentado que, aunque la formación del grupo de Patriotas esté "en su derecho de apurar los plazos lo que quiera", lo que es innegable es que "los ciudadanos dejaron claro que no están de acuerdo con los bloqueos".

"Ellos han decidido que era más importante demostrar que tenían fuerza a demostrar que son capaces de generar gobiernos estables --sostiene--. Lo que sé es que con los datos en la mano, los ciudadanos desde el centro hasta la derecha no quieren bloqueos. A partir de ahí que Vox haga lo que considere oportuno".