Podemos afirma que el silencio de Zapatero y del PSOE es "atronador" y exige explicaciones

Madrid, 15 jun (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este lunes de "atronador" el silencio del PSOE y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que esta semana declara como investigado por el caso Plus Ultra, y ha añadido que urgen las explicaciones.

En una rueda de prensa, el dirigente de Podemos ha recordado que el juez ha ampliado la investigación al expresidente a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado, y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

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"Si todo lo relacionado con la causa abierta contra Zapatero ya no sonaba nada bien y pintaba mal desde el principio, esto ha sido ya un salto cualitativo importante en la gravedad de lo que rodea a este caso. Desde luego urgen respuestas y explicaciones, pero lo de Zapatero pinta muy mal. Lo de Zapatero huele muy muy muy mal", ha declarado.

En su opinión, "cuando las mentiras empiezan a salir a la luz", tanto en el caso en el que está investigado Zapatero como el de la exmilitante socialista Leire Díez, "suele ser muy mala señal y altamente preocupante".

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Y ha añadido que el silencio que ha mantenido tanto el PSOE como el propio Zapatero, primero con la imputación de este y después con la tasación de las joyas, es "muy significativo" y "atronador".

Por otro lado, ha comentado que en las causas judiciales que afectan a la izquierda la Justicia "va en Fórmula 1, muy rápida", y ha puesto como ejemplo el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido convocada este lunes para una audiencia previa de cara al juicio.

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Pero en cambio, ha añadido, en los casos relacionados con la derecha la Justicia "va en patinete, se ralentiza, se pausa, casi se paraliza", y ha mencionado el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo juicio, ha dicho, tendrá lugar "después de las elecciones autonómicas del año 2027". EFE

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