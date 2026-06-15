Espana agencias

Podemos afirma que el silencio de Zapatero y del PSOE es "atronador" y exige explicaciones

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este lunes de "atronador" el silencio del PSOE y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que esta semana declara como investigado por el caso Plus Ultra, y ha añadido que urgen las explicaciones.

En una rueda de prensa, el dirigente de Podemos ha recordado que el juez ha ampliado la investigación al expresidente a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado, y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

PUBLICIDAD

"Si todo lo relacionado con la causa abierta contra Zapatero ya no sonaba nada bien y pintaba mal desde el principio, esto ha sido ya un salto cualitativo importante en la gravedad de lo que rodea a este caso. Desde luego urgen respuestas y explicaciones, pero lo de Zapatero pinta muy mal. Lo de Zapatero huele muy muy muy mal", ha declarado.

En su opinión, "cuando las mentiras empiezan a salir a la luz", tanto en el caso en el que está investigado Zapatero como el de la exmilitante socialista Leire Díez, "suele ser muy mala señal y altamente preocupante".

PUBLICIDAD

Y ha añadido que el silencio que ha mantenido tanto el PSOE como el propio Zapatero, primero con la imputación de este y después con la tasación de las joyas, es "muy significativo" y "atronador".

Por otro lado, ha comentado que en las causas judiciales que afectan a la izquierda la Justicia "va en Fórmula 1, muy rápida", y ha puesto como ejemplo el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido convocada este lunes para una audiencia previa de cara al juicio.

Pero en cambio, ha añadido, en los casos relacionados con la derecha la Justicia "va en patinete, se ralentiza, se pausa, casi se paraliza", y ha mencionado el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo juicio, ha dicho, tendrá lugar "después de las elecciones autonómicas del año 2027". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Corte Inglés gana un 22,8 % más y reduce su deuda al nivel más bajo en dos décadas

Infobae

El Atlético renueva a Lydia Rodríguez hasta 2029

Infobae

Setefilla Guerra, la pionera del cine gestionado por mujeres cuya vida ha sido descubierta

Infobae

La UE ahorraría 151 millones al año si se recetaran solo los antibióticos necesarios

Infobae

CEAR espera un repunte de solicitudes para la regularización en las últimas semanas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

ECONOMÍA

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

DEPORTES

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona y Atlético de Madrid

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera