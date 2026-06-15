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El Corte Inglés gana un 22,8 % más y reduce su deuda al nivel más bajo en dos décadas

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 628 millones de euros en su último año fiscal (marzo de 2025-febrero de 2026), un 22,8 % más que en el ejercicio previo, y redujo la deuda a su nivel más bajo en dos décadas.

Según ha comunicado este lunes el grupo de grandes almacenes, el beneficio neto recurrente ascendió a 522 millones, un 11 % por encima del ejercicio anterior, en tanto que la cifra de negocios fue de 14.988 millones, un 2 % más en tasa interanual y a superficie comparable.

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Esta mejora de los resultados se debe en gran parte, según la compañía, "al buen comportamiento que han registrado sus principales áreas de actividad, así como a una mejora continuada de la eficiencia"

El grupo que preside desde el pasado 15 de enero Cristina Álvarez menguó la deuda financiera neta en 148 millones para quedar en 1.648 millones, 1,3 veces el ebitda y el nivel más bajo en casi dos décadas.

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Además, incrementó el valor de los activos en 311 millones, gracias a las inversiones realizadas; en tanto que en el ejercicio califica como "importante" su esfuerzo inversor (567 millones).

En este sentido, el grupo prevé un aumento de las inversiones para este nuevo año fiscal en alrededor de un 14,6 %, hasta alcanzar los 650 millones.

La compañía resalta el "buen comportamiento" que han registrado sus principales áreas de actividad, así como la "mejora continuada" de la eficiencia con un desatacado segundo semestre fiscal. 

Por áreas de negocio, el minorista registró unos ingresos de 13.216 millones y una cifra de negocios de 12.633 millones, lo que supone un incremento del 1,8 % interanual; con el departamento de Moda y Belleza (incluye joyería, relojería y deportes) "fuertemente posicionado", con un 3,1 % más de ventas (5.882 millones).

Alimentación y Hostelería registraron ventas por 3.064 millones (un 1,5 % más), mientras que Hogar y Electrónica sumaron 2.776 millones (un 2,9 % más)

En cuanto a Viajes El Corte Inglés, los ingresos ascendieron a 3.489 millones y una cifra de negocios de 2.117 millones (3,1 % más); Financiera cerró con un beneficio neto de 56 millones (10,7 % más) y Seguros ganó 71 millones (6,3 % más).

El canal electrónico de El Corte Inglés (web y app) registró más de 1.007 millones de visitas (891,7 millones en 2024), con un total de 16,3 millones de clientes registrados.

Las mejoras en la gestión se reflejan también en el resultado bruto de explotación (ebitda), según la compañía, para alcanzar los 1.266 millones, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

El margen bruto del grupo consolidado muestra un incremento del 2,5 %, detalla la empresa, que explica que la primera mitad de su ejercicio se vio afectada por las condiciones climatológicas, al tiempo que el segundo semestre se vio impulsado por una mayor eficiencia operativa en tienda y un fortalecimiento de la logística.

Según su presidenta, “estos resultados demuestran la solidez de la compañía" y "permiten abordar con confianza los próximos años, con mayor inversión y crecimiento”. EFE

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