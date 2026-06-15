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El Atlético renueva a Lydia Rodríguez hasta 2029

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Atlético de Madrid ha renovado hasta el 30 de junio de 2029 a la lateral izquierda Lydia Rodríguez, que “pasará a formar parte de la primera plantilla a partir de la próxima temporada”, según informó el club rojiblanco este lunes.

Nacida el 15 de diciembre de 2005 en Madrid y en la Academia del Atlético de Madrid desde 2013, de la que salió en 2019 para volver en 2022, ya debutó con el primer equipo el 18 de mayo de 2025 frente al Levante Badalona.

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En la última temporada, Lydia subió su protagonismo con el primer equipo, al disputar 13 encuentros entre todas las competiciones, incluidas la Liga de Campeones Femenina y la Copa de la Reina.

“Estoy muy feliz, porque este club es mi vida desde pequeña. Pasar al primer equipo es una emoción muy grande. Quiero seguir creciendo como futbolista y como persona y conseguir grandes cosas y ayudar al equipo a lograr los objetivos”, valoró a los medios oficiales del club rojiblanco. EFE

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