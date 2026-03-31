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El Consell de Mallorca retoma este martes la segunda sesión del Debate de Política General de 2026

Los portavoces insulares debatirán sobre acuerdos en vivienda, infraestructuras, asistencia social y medidas ante crisis internacionales, en una jornada marcada por el enfrentamiento parlamentario, los anuncios estratégicos del Ejecutivo y las réplicas previstas de todas las fuerzas

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La intervención del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, incluyó el anuncio de un futuro paquete de medidas dirigido a afrontar el impacto inflacionario ocasionado por la guerra en Irán y Oriente Próximo, así como la atención a la crisis migratoria y la asistencia a víctimas de violencia machista. Estas propuestas fueron presentadas en el marco del Debate de Política General de 2026, que este martes reanuda su segunda sesión, según informó el medio.

El Consell de Mallorca retomará a las 10:00 horas la jornada parlamentaria, en la que se prevén intervenciones de los portavoces insulares sobre cuestiones relacionadas con vivienda, infraestructuras, servicios sociales y la respuesta institucional ante crisis internacionales, tal como detalló el medio. De acuerdo con la organización establecida, los grupos de la oposición abrirán el turno de palabra, siguiendo un orden de mayor a menor representación, seguidos por los partidos que respaldan al gobierno insular, que intervendrán en sentido inverso. Tanto los partidos opositores como los oficialistas tendrán un tiempo límite de 30 minutos para exponer sus argumentos.

Una vez finalizadas estas exposiciones, el presidente Llorenç Galmés contará con una intervención sin límite de tiempo, configurando el eje central de la respuesta gubernamental en el debate. Posteriormente, los grupos parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica, con un máximo de 15 minutos por formación. Galmés cerrará la sesión con una alocución de duración indefinida, según publicó el medio.

Durante la sesión previa, que marcó el inicio del debate este lunes, el presidente insular formalizó el traspaso de un solar al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de 323 viviendas de protección pública situadas junto al Velòdrom Illes Balears de Palma. A esto se sumó el anuncio del inicio de las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma antes de la mitad de 2027, con una inversión proyectada en 78 millones de euros, reportó el medio.

Junto a los anuncios en materia de vivienda e infraestructuras, Galmés se refirió a la implementación de diversas iniciativas sociales, incluyendo la atención a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y el fortalecimiento de recursos para víctimas de violencia de género, además del desarrollo de políticas frente a desafíos como la crisis migratoria y los efectos de los conflictos internacionales en la economía local, según consignó el medio.

Las reacciones de las fuerzas de oposición no se hicieron esperar y criticaron el discurso presidencial, calificándolo como una intervención “vacía” y señalando la presencia de “anuncios repetidos” procedentes de años anteriores, indicó la información recogida por el medio. Por su parte, representantes del Partido Popular (PP) y Vox subrayaron la “estabilidad” alcanzada por el ejecutivo insular, con Galmés destacando el pacto entre ambas formaciones como un ejemplo a nivel nacional.

El desarrollo del Debate de Política General contempla, además, que la oposición utilice su espacio para cuestionar la gestión y los compromisos del Ejecutivo en los ámbitos priorizados de esta legislatura, y para proponer alternativas ante los retos expuestos. Los partidos en el gobierno, por su parte, según publicó el medio, defenderán los acuerdos alcanzados en materia de vivienda, infraestructuras, servicios sociales y respuesta ante crisis externas, justificando la viabilidad y temporalidad de las medidas anunciadas.

El Debate de Política General del Consell de Mallorca representa uno de los principales espacios de discusión parlamentaria sobre el estado de la administración insular y permite a todos los grupos expresar su posicionamiento respecto a los lineamientos impulsados por el Ejecutivo y anunciados durante la anterior sesión por Llorenç Galmés, de acuerdo con lo que reportó el medio.

Los ejes temáticos sobre los que giran las intervenciones comprenden la política de vivienda, con la cesión de terrenos públicos para vivienda protegida; la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como el nuevo tramo de la circunvalación de Palma; y la planificación de recursos asistenciales a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Además, la actual coyuntura internacional, marcada por la inestabilidad en Oriente Próximo, la guerra en Irán y sus consecuencias económicas y sociales en Mallorca, concentra parte del análisis parlamentario, según detalló el medio.

El presidente Galmés remarcó, según los registros oficiales, la importancia de la colaboración institucional y del pacto PP-Vox, que el gobierno insular presenta como un modelo de funcionamiento estable de cara al resto del territorio nacional, según consignó el medio en su cobertura de la sesión.

A la espera de la segunda jornada del debate, tanto la oposición como los partidos que apoyan al gobierno ultiman sus aportaciones para abordar los asuntos priorizados. Está previsto que las respuestas y réplicas giren en torno a la ejecución de los compromisos adquiridos y los retos que afronta Mallorca en una fase marcada por la presión internacional y la situación socioeconómica derivada de la inflación y la migración, según lo publicado por el medio.

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