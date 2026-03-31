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Condenada a 40 años de internamiento psiquiátrico por estrangular a su hijo y prenderle fuego en Granada en 2023

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La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a 40 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario cerrado a la mujer cuyo hijo de seis años apareció sin vida tras un incendio en una vivienda en el barrio de la Chana en mayo de 2023.

En aquel momento no trascendió la causa de la muerte si bien la mujer ha reconocido ante el tribunal que asfixió al menor mientras dormía; le colocó luego en un sofá del comedor y, tras rociarle con gasolina, le prendió fuego, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En esta sentencia de conformidad, que ya es firme, se le atribuye un delito de asesinato con la agravante de parentesco y de otro de incendio, si bien se le ha aplicado la eximente completa de anomalía psíquica y ha quedado absuelta de ambos.

La Sala ha acordado en su lugar medidas de seguridad, esto es, su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario cerrado durante 20 años por el delito de asesinato; y otros 20 años por el delito de incendio; penas acumulativas según han precisado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La mujer no podrá abandonar el citado centro sin la autorización expresa del tribunal sentenciador.

((HABRÁ AMPLIACIÓN)

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