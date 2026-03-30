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Podemos pedirá la comparecencia de Marlaska en el Congreso tras la detención "racista" y "violenta" de Mbaye

El principal responsable de Podemos, Pablo Fernández, exige que se aclare el proceder policial tras la polémica actuación contra Serigne Mbaye, señalando un patrón de conductas discriminatorias dentro de las fuerzas de seguridad y pidiendo una investigación independiente

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De acuerdo con lo recogido en la rueda de prensa, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que Serigne Mbaye, al igual que otras personas de origen migrante, ha experimentado durante años situaciones de violencia y racismo por parte de algunos integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Fernández remarcó el carácter sistemático de este tipo de conductas y denunció que, según su criterio, dichas actuaciones son habituales y ponen de manifiesto la existencia de racismo institucional en el país. A partir de estos hechos, el dirigente de Podemos exigió acciones concretas para esclarecer lo sucedido recientemente con la detención de Mbaye.

Según informó el medio sobre la comparecencia pública de Fernández, la formación política ha decidido solicitar en el Congreso de los Diputados la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que rinda cuentas tras la detención calificada como “racista” y “violenta” del exdiputado autonómico Serigne Mbaye. La petición se produce luego de que Mbaye fuese arrestado el jueves anterior en el distrito de Usera-Villaverde, Madrid, junto a otras seis personas como resultado de un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. El medio detalló que la madrugada del viernes Mbaye quedó en libertad y, a la salida de la Comisaría de Usera, denunció públicamente lo que describió como “racismo puro y duro” y una persecución focalizada hacia personas racializadas.

Durante la rueda de prensa celebrada en Madrid, Fernández comunicó que Podemos exigirá una investigación verdaderamente independiente para analizar en profundidad el proceder policial en este caso y depurar responsabilidades. El secretario de Organización subrayó la necesidad de que el ministro Marlaska, a quien considera responsable máximo de lo ocurrido, explique ante la Cámara Baja el porqué de estos incidentes y los protocolos de actuación del Ministerio del Interior en situaciones similares. Fernández señaló que un Gobierno que se identifica como progresista no puede tolerar ni encubrir este tipo de prácticas ejercidas por los cuerpos bajo su mando, de acuerdo con lo que publicó el medio de referencia.

Tal como consignó la fuente, Fernández no solo comunicó la petición de comparecencia, sino que también adelantó que Podemos presentará una batería de preguntas parlamentarias enfocadas en esclarecer todos los detalles que rodearon la detención de Mbaye. Asimismo, el partido prevé registrar una proposición no de ley (PNL) en la que solicitará de forma explícita que se inicie una investigación bajo parámetros de independencia y transparencia. Fernández reiteró que estas acciones buscan determinar responsabilidades administrativas y políticas, así como sentar un precedente sobre la vigilancia de las intervenciones policiales.

El responsable de organización de Podemos también trasladó su apoyo y solidaridad a Serigne Mbaye, matizando que las denuncias relacionadas con discriminación racial dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no son nuevas y llevan años reclamando atención. Según publicó la fuente citada, Fernández insistió en que existen prácticas sistemáticas, como las redadas con un foco étnico o las identificaciones basadas en el perfil racial, que según su testimonio ocurren de forma cotidiana en diversas ciudades del país. Afirmó que en España se detecta un grave problema de racismo institucional, del que eventos como el vivido por Mbaye serían una expresión concreta.

En el marco de esta situación, Fernández recordó que desde su formación política han manifestado reiteradamente su desacuerdo con la permanencia de Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Fernández aseguró que Podemos ya había pedido en distintas ocasiones el cese o la dimisión del funcionario por considerar que no ha afrontado de forma adecuada las problemáticas relacionadas con derechos humanos en el ámbito policial.

Según consignó el medio, la actuación de la Policía Nacional y la posterior reacción institucional han reavivado el debate sobre los mecanismos de control en los procedimientos policiales hacia personas migrantes o de minorías étnicas. El caso motivó a Fernández a reiterar su llamamiento al Gobierno para establecer protocolos más estrictos, garantizar la transparencia en las intervenciones y asegurar que no se repitan prácticas que puedan interpretarse como motivadas por prejuicios raciales.

El anuncio de esta serie de acciones legislativas y de control parlamentario se presenta como una respuesta directa ante lo que Podemos define como un episodio representativo de un problema de mayor alcance en el seno de las fuerzas de seguridad. Fernández concluyó señalando que, a su juicio, los hechos denunciados por Mbaye ilustran la normalización de conductas discriminatorias y reafirman la necesidad de intervenciones políticas y judiciales que permitan erradicar el racismo institucional, según lo informado por la fuente.

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