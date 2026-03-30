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Podemos asume "el marco de Por Andalucía" para un acuerdo de candidatura en las elecciones

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Madrid, 30 mar (EFE).- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho hoy que su formación asume, como marco para un acuerdo con Izquierda Unida para los próximos comicios autonómicos, a la agrupación Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo e incluye también a Sumar.

El candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, ha ofrecido "mano tendida" a Antonio Maíllo, líder de IU, dentro de Por Andalucía.

Fernández, que es también coportavoz de Podemos, ha dejado claro en rueda de prensa que "el marco es Por Andalucía", con todos los actores que integran ese grupo.

Es decir, la dirección de Podemos ratifica esa iniciativa de Delgado para que diversas formaciones de izquierdas concurran unidas a los comicios andaluces: "sin condiciones".

"No hemos puesto requisitos, Juan Antonio Delgado no ha puesto ninguna condición, lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", una negociación que todavía no se ha producido, ha señalado Fernández.

"Refrendamos la posición de nuestro candidato", ha señalado, "para un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta".

Y ahora "esperamos" la respuesta a esa mano tendida y que pueda haber acuerdo, ha añadido.

Diputado detenido

Por otro lado, Fernández ha pedido el cese del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha negado que hubiera racismo en la detención de exdiputado a la Asamblea de Madrid por Podemos, Serigne Mbaye el pasado jueves.

"Las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid justificando la actuación policial son un insulto, equiparables a las que hacen los portavoces de Trump justificando al ICE", -el servicio de control de aduanas e inmigración de Estados Unidos-, y "deberían llevar a su cese inmediato", ha dicho el portavoz de Podemos.

Además, ha insistido en la calificación de "racista" con la que su formación viene señalando la detención de Mbaye.

Ha expresado su solidaridad hacia los detenidos, denunciando redadas con perfil étnico y episodios de violencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Y ha recordado la "batería" de iniciativas que su grupo ha anunciado en el Congreso a este respecto.

Respecto a las medidas contra la crisis desatada por la guerra contra Irán, ha respondido al vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo: "él ha dicho que quiere vigilar el precio de los alimentos. Pues se lo repetimos, no hay que vigilar, hay que intervenir, topar, limitar los precios para hacerlos asequiles, eso de vigilar no sirve para nada".

 Y también ha calificado al líder opositor venezolano Leopoldo López de "instigador golpista", reprochando al Gobierno que lo haya "nacionalizado por vía exprés". EFE

   

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