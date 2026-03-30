Exposición en Jaén de Paul Senn, el fotoperiodista suizo que retrató la Guerra Civil

Ginés Donaire

Jaén, 30 mar (EFE).- El fotoperiodista suizo Paul Senn (1901-1953) fue uno de los reporteros gráficos que mejor retrató la Guerra Civil española, una obra que se expone ahora en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén coincidiendo con la conmemoración del aniversario del bombardeo de la ciudad del 1 de abril de 1937.

La muestra ‘Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España’, está formada por medio centenar de instantáneas y ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Diputación de Jaén, la Fundación Manuel Fernández “Lito” y la Universidad Rey Juan Carlos.

“Paul Senn fue testigo directo e inmortalizó hospitales de campaña, convoyes humanitarios, escenas de la vida cotidiana en medio de la lucha armada y, sobre todo, los rostros de hombres, mujeres y niños que se vieron atrapados por la contienda”, ha indicado a EFE Michel Lefebvre, comisario de la exposición.

En enero de 1939, tras la caída de Barcelona, cerca de 450.000 personas cruzaron la frontera francesa huyendo de las tropas franquistas en un éxodo masivo conocido como La Retirada.

Civiles y soldados atravesaron los Pirineos en pleno invierno y bajo condiciones extremas, recorriendo carreteras y senderos de montaña hasta que las autoridades francesas abrieron la frontera en Le Perthus.

Este acontecimiento histórico fue documentado por Paul Senn (1901-1953), fotoperiodista suizo que cubrió la Guerra de España de principio a fin.

Su obra, que incluye reportajes posteriores sobre los campos de internamiento en Francia como el de Rivesaltes en 1941, se caracteriza por una mirada cercana y profundamente empática, centrada en el sufrimiento de la población civil y, con especial sensibilidad, en la infancia.

Esta muestra presenta una selección de un centenar de fotografías procedentes del amplio archivo conservado en el Museo de Bellas Artes de Berna. La exposición narra visualmente la tragedia del exilio y permite dar testimonio de uno de los mayores éxodos del siglo XX.

La muestra comienza sumergiéndonos en el Madrid asediado, partiendo de la intimidad del Refugio de García de Paredes y siguiendo el pulso de la ciudad a través de la carretera de Valencia, la única vía que permitía abastecer a la capital en tiempos de guerra.

En este contexto de escasez, Senn captura la fragilidad y el día a día de los más pequeños en colonias y centros de auxilio captando la labor humanitaria de la Ayuda Suiza a los Niños de España. A través de sus Notas Madrileñas, el fotógrafo muestra cómo es la vida en la capital, un testimonio que se vuelve más sobrio al entrar en las salas del Hospital Militar.

Allí, Senn retrata la entrega médica y el sufrimiento de los heridos, intercalando estas escenas con la espera de los voluntarios de las Brigadas Internacionales antes de su regreso a casa. El tramo final conduce al trauma de la Retirada. Las imágenes registran el cruce masivo de la frontera en Le Perthus bajo condiciones extremas y culminan en 1941 con el campo de Rivesaltes.

En este último capítulo, la cámara de Senn registra el hambre y el dolor del internamiento en Francia, recupera el rostro humano de uno de los mayores éxodos del siglo XX.

Esta colección inédita no solo rescata la figura de un fotógrafo fundamenta sino que ofrece una oportunidad única para conocer los momentos más dramáticos de los años treinta en nuestro país.

“Las imágenes documentan tanto las consecuencias del conflicto como la importante labor humanitaria desarrollada por organizaciones internacionales, especialmente la Ayuda Suiza a los Niños de España, que desempeñó un papel fundamental en la atención a la población civil durante aquellos años”, ha destacado la diputada de Cultura de Jaén, África Colomo. EFE

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