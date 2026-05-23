Una concentración rechaza las detenciones y cargas policiales a activistas de la Global Sumud Flotilla en Loiu (Bilbao)

Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado en Pamplona en protesta por las detenciones y cargas policiales producidas en el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, donde se había organizado un recibimiento algunos miembros de la Global Sumud Flotilla.

Originalmente la movilización, que ha tenido lugar a las 18.30 horas en la plaza de Recoletas de la capital navarra, tenía como objetivo visibilizar la situación de los presos palestinos en Israel. De hecho, varias personas han participado en una escenificación en la cual se han arrodillado con la cabeza agachada, las manos atadas a la espalda y los ojos vendados.

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Les rodeaban el resto de asistentes, algunos con banderas de Palestina, en un acto donde se ha llamado al boicot a Israel, la liberación de los presos palestinos y se ha criticado al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco por "ayudar a empresas que patrocinan el genocidio". "No vamos a ser libres mientras Palestina no sea libre", ha proclamado una de las participantes en el acto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Arantxa Paniagua, de la Global Sumud Flotilla de tierra, ha criticado que, al salir los miembros de la Global Sumud Flotilla que estaban detenidos en Israel, donde varias personas les querían hacer un recibimiento en el aeropuerto de Loiu, "ha aparecido la Ertzaintza", que no ha dejado "ni saludar ni abrazar a ningún familiar", y "ha empezado a hostias con todos". "Esto es increíble, no puede ser", ha rechazado.

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"No se entiende, después de cómo los han maltratado en Israel, que lleguen aquí y les sigan dando de hostias. Que viene gente que ha estado en el hospital, que viene gente malherida, con costillas rotas, con traumatismo craneoencefálico. ¿Y aquí más golpes?", ha censurado.

Todo lo que "hemos visto no es nada para lo que les hacen a todos estos presos y presas y niños y niñas palestinos que están en las cárceles de Israel", ha resaltado Paniagua, quien ha explicado que la idea inicial de este acto era "representar una parte ínfima de cómo vive esta gente". Pero, tras los incidentes en Bilbao, se ha sumado una protesta contra la Ertzaintza, el Gobierno Vasco y "todos los gobiernos cómplices con el sionismo".

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La representante de la Global Sumud Flotilla ha manifestado que "esto no puede quedar aquí, hay que seguir adelante" porque "el genocidio sigue", destacando que este viernes "mataron a cuatro médicos en Cisjordania". Por eso, ha insistido en que "ahí vamos a estar" y ha considerado que lo ocurrido "no va a ser ningún escarmiento" sino que "va a ser un impulso para seguir adelante y para decir basta todas las veces que sea necesario".