A juicio por agredir, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña ocupada en Palma

La Fiscalía ha presentado una solicitud de condena de 18 años de prisión y una indemnización de 7.200 euros contra el acusado en un proceso que tendrá lugar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. Según consignó la agencia Europa Press, el caso gira en torno a los hechos que se habrían producido la noche del 12 de noviembre de 2024 en Palma, donde el procesado habría ejercido violencia y coacciones sobre una mujer con discapacidad, a la que conocía previamente a través de amigos comunes.

El informe de acusación de la Fiscalía relata que el acusado, plenamente consciente de que la víctima tenía una discapacidad mental, la encontró y la llevó hasta una cabaña ocupada próxima al Hospital Sant Joan de Déu, en Palma. Una vez allí, según expuso Europa Press, el hombre habría agredido físicamente a la mujer utilizando una barra de hierro, para luego amenazarla de muerte colocándole un cuchillo en el cuello. Posteriormente, el acusado la habría violado, manteniéndola bajo amenaza continua.

La víctima permaneció dentro de la cabaña durante toda la noche, incapaz de abandonar el lugar debido al temor por su integridad y las amenazas. Europa Press detalló que la mujer recién logró escapar al día siguiente, tiempo durante el cual continuó bajo intimidación. La acusación por parte del ministerio público comprende dos delitos principales: uno de agresión sexual y otro de lesiones, por los cuales solicita tanto la pena privativa de libertad como el resarcimiento económico mencionado.

El juicio se celebrará en doble sesión, el lunes y el martes, desde las 09:30 horas, tal como publicó Europa Press. El proceso abordará el relato de los hechos y la condición de discapacidad de la víctima, considerando relevante el conocimiento previo que el acusado tenía sobre ella. Además, se prestará particular atención al entorno donde ocurrieron los hechos, ya que la cabaña ocupada y su localización próxima a un hospital figuran entre los elementos recogidos en el escrito de la fiscalía.

Europa Press reportó que la instrucción judicial incluirá testimonios y pruebas sobre la secuencia de acontecimientos, el impacto físico y psicológico causado a la víctima y el presunto uso de armas por parte del acusado. Durante la vista, la acusación hará hincapié en la vulnerabilidad de la mujer y en el aprovechamiento de esa condición por parte del procesado.

Este caso forma parte de los juicios relevantes de la jurisdicción penal en Baleares para el presente año, atendiendo al contexto de protección de personas con discapacidad y la gravedad de los delitos imputados. La resolución judicial considerará tanto la versión de la denunciante como la defensa que presente el procesado, quien se enfrenta a una petición de pena susceptible de ser una de las más elevadas en delitos de este tipo analizados por la Audiencia.