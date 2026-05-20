El carismático Yoshi regresa en una aventura de plataformas,exploración y pura creatividad

Javier Picazo Feliú

Madrid, 20 may (EFE).- Habitualmente la literatura sirve de inspiración para un videojuego o una película pero pocas veces es el propio libro, la curiosidad por descubrir y el afán por recopilar el conocimiento el objetivo de una aventura, algo que Nintendo logra con ’Yoshi and the Mysterious Book’, su nuevo lanzamiento protagonizado por el carismático dinosaurio de la saga 'Super Mario'.

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El título, en exclusiva para Switch 2 desde este jueves, 21 de mayo, es una aventura tradicional de puzzles y plataformas, colorido y con unos gráficos que parecen sacados de una película de animación a la que aportan un enfoque experimental que premia a los jugadores curiosos, a los amantes de la investigación y a aquellos que disfrutan explorando el entorno.

Se trata de una nueva aventura del entrañable Yoshi, cuya primera aparición en el mundo de los videojuegos se remonta a 1990 cuando debutó como acompañante de Mario en el título ‘Super Mario World’. Una aparición que tuvo tanto éxito entre el público que Nintendo le hizo protagonista en 1995 de su primer videojuego en solitario, ‘Yoshi's Island”, lanzado para la consola Super Nintendo.

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En esta ocasión, Nintendo presenta una aventura que arranca cuando el profesor Leo, una enciclopedia parlante, aparece en la isla de los Yoshis con todas sus páginas inacabadas. Leo necesitará de la ayuda de los Yoshis para volver a rellenar sus páginas de nuevo con todo tipo de información sobre criaturas, mundos y animales de lo más misterioso. Nuestra misión será investigar y completar las páginas del libro con los descubrimientos.

Para ello, Nintendo se basa de una mecánica simple y efectiva basada en la exitosa fórmula que emplea en todos los juegos de la saga de Mario: una plataforma de exploración, habilidad y sorpresas, de una belleza extraordinaria, que requiere de toda la imaginación y capacidad de investigación que los jugadores puedan aportar.

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Leo, al ser un libro, abrirá sus capítulos para que los Yoshis entren en ellos como si de un portal mágico se tratara y vayan investigando todo lo que ese mundo tiene para ofrecer, en una aventura que es pura diversión.

Los jugadores se basan de las diversas habilidades del dinosaurio para completar la tarea. Yoshi puede comerse todo tipo de objetos, plantas o criaturas, convertirlas en huevos, lanzarlos, revolotear en el aire durante unos segundos, hacer un salto con fuerza para romper en suelo y descubrir zonas ocultas, pegar coletazos o llevar animalitos a su espalda.

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En cada capítulo, Yoshi tendrá que interactuar y empatizar con todo las criaturas que le propone el libro para sacar y registrar el mayor número de detalles e información posibles, de modo que quede registrado en la enciclopedia y se vayan completando las fases.

De este modo, el proceso será elegir a las criaturas de los capítulos y experimentar con ellas en el entorno. Comerlas para registrar su sabor, probar a meterlas en el agua, hacer que canten y compongan canciones, saltar en el barro o hacer que interactúen con otros objetos y animales de la zona. Descubrimientos en cadena que van conduciendo a otros y que permiten desbloquear misterios y pistas.

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Una vez descubiertas e investigadas todas las criaturas, toca catalogarlas, ponerles nombre, archivarlas en la enciclopedia y cerrar la expedición para pasar a otro capítulo, que invita a descubrir ecosistemas diferentes como valles, montañas, bosques, mares o una isla remota.

’Yoshi and the Mysterious Book’ es una aventura preciosa. Su diseño de arte, su paleta de color y las melodías hacen que deambular por sus mundos sea una experiencia fascinante. Un juego con valores muy positivos y una mecánica que invita a disfrutar investigando, aprendiendo y disfrutando al mismo tiempo en un videojuego que es todo originalidad y hará las delicias de todos los públicos. EFE

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