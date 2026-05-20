Rufián dice que el auto de Zapatero está "muy bien escrito" y Belarra que "no pinta bien"

Madrid, 20 may (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este miércoles que el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está "muy bien escrito" mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "no pinta bien".

Ambos han hecho estas declaraciones a su llegada al pleno del Congreso, donde también la diputada de Compromís Águeda Micó ha pedido prudencia y ha esperado que el expresidente pueda "defenderse" en el proceso judicial.

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No obstante, ha dicho que si hay corrupción debe caer "todo el peso" de la ley y ha mostrado sus dudas, después de leer, el auto de imputación, de que en este caso pueda existir 'lawfare' (instrumentalización de la Justicia).

El portavoz de IU en el grupo parlamentario Sumar, Enrique Santiago, ha evitado responder a la pregunta de si cree que hay 'lawfare' y ha dicho que "lo primero que hay que hacer en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes de Gobierno".

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"Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito", ha añadido.

Y la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha vuelto a apelar a la prudencia, como ya hizo el martes, al señalar que hay que ver "cómo se desarrollan los hechos".

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El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha vuelto a pedir que la justicia investigue y que vaya "hasta el final" y se pongan las pruebas "encima de la mesa".

Mientras tanto, López ha exigido que se respete la presunción de inocencia de Zapatero a quien él, ha añadido, seguirá "defendiendo hasta que se demuestre lo contrario".

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

Zapatero, el primer expresidente de la historia imputado, está acusado de tres delitos relacionados con la causa Plus Ultra: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. EFE

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