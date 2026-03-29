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Xavi Pascual: "El equipo está sacando carácter y cogiendo un poco más de confianza"

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Barcelona, 29 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, reconoció este domingo, tras la victoria ante el Unicaja (97-91) que completó una semana con pleno de triunfos en el Palau Blaugrana, que su equipo está "sacando carácter y ganando un poco más de confianza", algo que será "vital" para luchar por los dos títulos que restan.

"El equipo está sacando carácter y cogiendo un poco más de confianza. Somos un equipo que siempre crecerá mucho más desde la victoria que desde la derrota e iremos sumando gente a este sentido de la confianza conforme más ganemos. Esta semana es muy importante para afrontar los nuevos retos desde esta perspectiva", opinó el técnico azulgrana desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Pascual mostró su satisfacción por la evolución colectiva en el partido, señalando que, en líneas generales, jugaron "bastante bien". Subrayó especialmente la determinación del equipo cuando el Unicaja llegó a empatar (77-77, min.33) y la mentalidad para cerrar el triunfo final.

Sobre la gestión del calendario y su papel en la preparación de los partidos, el preparador explicó que antes de cada encuentro intenta planificar lo que cree que sucederá y el minutaje de los jugadores, aunque reconoció que "los partidos van como van, y los quieres ganar, así que hay que afrontar muchas situaciones con intensidad".

Finalmente, elogió la actuación del dúo formado por Jan Vesely (18 puntos) y Darío Brizuela (17), a la postre decisivos, quienes atraviesan "un buen momento", reconoció, y destacó el papel del público.

"En los tres partidos en casa, la afición ha sido sensacional. Para nosotros es muy importante jugar aquí y sentirnos apoyados. Esta etapa difícil también coincidió con muchos partidos fuera de casa. Hoy, una vez más, nos han ayudado muchísimo en el momento de máxima dificultad", concluyó. EFE

avm/apa

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