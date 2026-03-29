Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática autorizó el traslado de dos internos a otros centros penitenciarios tras intentar fugarse del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) en Brians 2, según informó el sindicato CSIF. Los intentos de huida acontecieron durante la madrugada en el centro penitenciario ubicado en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, y han puesto de manifiesto, de acuerdo con el sindicato, fallos persistentes en los sistemas de alarma del recinto, motivo por el cual reclamaron refuerzos estructurales y aumento de personal en las zonas de especial régimen.

De acuerdo con la información publicada por la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática a través de un comunicado, la rápida actuación de los funcionarios penitenciarios permitió detectar la incidencia y activar el protocolo de seguridad en pocos minutos, evitando que los internos culminaran su fuga. Según el departamento, después de identificar movimientos sospechosos, los vigilantes localizaron a los internos fuera de su celda en la planta técnica del centro, portando palos modificados y una barra de hierro. La Conselleria detalló que los profesionales actuaron en cuestión de minutos y que los internos no dispusieron de una oportunidad real de evadirse dado el diseño del área técnica, por lo que fueron rápidamente interceptados.

La intervención finalizó sin incidentes graves, explicó el mismo departamento. Los presos, una vez localizados, fueron retenidos y llevados de regreso al DERT, donde fueron sometidos a medidas de seguridad adicionales. Posteriormente, Justicia autorizó su traslado a otros establecimientos penitenciarios conforme a los protocolos habituales en situaciones de seguridad.

Por su parte, el sindicato CSIF subrayó en su comunicado que los dispositivos de alarma no funcionaron durante el incidente. Según consignó el medio, la representación sindical argumentó que estos sistemas llevan tiempo sin responder correctamente y reclamó una revisión a fondo de la seguridad estructural del centro, abogando también por el refuerzo de los equipos humanos en los módulos de especial régimen.

La organización sindical advirtió que la falta de funcionamiento del sistema de alarmas ha sido reiterada y solicitó que se garanticen mecanismos adecuados para evitar incidentes similares, recalcando la necesidad de aumentar el personal en aquellas zonas del centro donde se concentra la población penitenciaria de mayor vigilancia y control. CSIF insistió en que la detección del intento de fuga resultó exclusivamente de la capacidad de observación y reacción de los empleados de vigilancia, quienes percibieron movimientos extraños que pusieron en alerta al equipo de guardia.

Los hechos, según publicó la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, se produjeron cuando los internos lograron salir de su celda tras manipular el plafón. Desde allí accedieron a la planta técnica armados con herramientas improvisadas, aunque su acción no les permitió encontrar una salida del centro debido a las características de seguridad física del DERT. Los funcionarios, al constatar que los dispositivos electrónicos de alarma no respondían, intervinieron de forma manual y efectiva, siguiendo los procedimientos internos para estos casos.

Tanto las fuentes penitenciarias como sindicales coincidieron en señalar la relevancia de reforzar las medidas de seguridad, tanto a nivel tecnológico como humano, para prevenir incidentes futuros en el recinto. Según detallaron, esta no es la primera ocasión en la que el sistema de alarmas presenta deficiencias, una situación que consideran puede poner en riesgo tanto a los empleados como a los internos de recintos de alta seguridad como Brians 2.

La información oficial confirmó que el incidente terminó sin consecuencias físicas para los presos ni para los funcionarios. No obstante, la actuación evidenció la presión creciente sobre recursos humanos y materiales en módulos de régimen cerrado, así como la importancia de la coordinación ante cualquier incidente en el interior del centro. La Conselleria reiteró el compromiso con la seguridad y aseguró que los protocolos para el traslado a otros centros se ajustaron al procedimiento aplicable en estos casos.