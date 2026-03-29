Bendodo dice que Montero "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa" y no ha podido "empezar peor"

Durante una intervención en El Portil, en Punta Umbría (Huelva), Elías Bendodo afirmó que resulta significativo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se haya quedado para despedir a María Jesús Montero en su última sesión de control al Ejecutivo antes de formalizar su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Según detalló el medio Europa Press, Bendodo interpretó la ausencia de Sánchez como una señal de distanciamiento del líder socialista hacia su ministra, subrayando que el presidente abandonó la sesión sin esperar al turno de respuestas de Montero a las preguntas de los diputados del Partido Popular.

De acuerdo con Europa Press, Bendodo, quien ocupa el cargo de vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, cuestionó la implicación de María Jesús Montero en la contienda andaluza. Durante su comparecencia ante los medios, el portavoz popular sostuvo que la secretaria general del PSOE-A llegará a Andalucía “como quien viene a pagar una multa, obligada” y señaló que su arranque de campaña no pudo haber sido más desafortunado, considerando los mensajes y declaraciones de la candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE.

El dirigente del Partido Popular se refirió a la actitud que, según él, ha mostrado Montero en la primera fase de la campaña. Bendodo, citado por Europa Press, comparó este inicio con otras candidaturas anteriores y afirmó no recordar “un candidato que haya empezado peor una campaña electoral”. Explicó que María Jesús Montero se ha expresado en tercera persona para autodefinirse “como la mujer con más poder de la historia”, actitud que, a juicio de Bendodo, transmite la idea de que la candidatura socialista “hace un favor” a los andaluces al presentarse en las elecciones. Añadió que, en su opinión, la candidatura de Montero puede ser objeto de estudio en las facultades de Comunicación y Ciencias Políticas en el futuro debido a su enfoque poco habitual.

Europa Press publicó también que Bendodo incidió en la comparación entre Montero y el actual presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno. El vicesecretario popular destacó que Moreno abandonó un cargo en el Gobierno central para presentarse a las elecciones andaluzas y, posteriormente, formar gobierno en la comunidad. En contraste, señaló que la hasta hace pocos días vicepresidenta primera y ministra de Hacienda muestra resistencia a desvincularse de Madrid. Bendodo puso en duda que Montero pretenda asumir del todo la representación regional, cuestionando si devolverá el acta de diputada nacional y asumirá la de parlamentaria andaluza.

Durante su intervención, el portavoz del PP reiteró que la estabilidad de Andalucía y el funcionamiento de la comunidad, en términos de bajada de impuestos, creación de empresas y apoyo al crecimiento del número de autónomos, dependen —en su argumentación— del Ejecutivo encabezado por Juanma Moreno. Bendodo afirmó que el Partido Popular garantiza la interlocución de Andalucía con el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, y reiteró que ese trabajo solo puede seguir adelante bajo la gestión popular.

Según los mensajes transmitidos por Bendodo y recogidos por Europa Press, la candidatura de María Jesús Montero a la Junta aparece marcada por la duda sobre su grado de compromiso con Andalucía y su voluntad de desarrollar un papel institucional en la comunidad autónoma. El representante popular incidió en que “cuando tienes que decir que mandas, es que no mandas” y sugirió que la falta de claridad respecto al futuro de Montero en Andalucía significa una ausencia de verdadero interés por la región.

El balance que Bendodo ofreció a los medios incluyó también comentarios sobre el tono y la retórica utilizada por Montero en sus discursos. Según apuntó el diputado por Málaga, desde los tiempos de Julio César nadie recurría a la tercera persona para hablar de sí mismo ni se autodefinía como la persona más influyente, para luego recalcar que esa actitud representa, en su opinión, una forma de comunicar inusual en la política andaluza.

El vicesecretario del PP concluyó su exposición insistiendo en que, a su parecer, los andaluces buscan dirigentes que solucionen los problemas cotidianos y reclaman una gestión política “normal”, que, según expresó, es la que ofrece Juanma Moreno. Bendodo señaló que la actitud de Montero, según dijo, muestra “falta de ilusión y ganas” en su vuelta a Andalucía, mientras que consideró que el presidente de la Junta afrontó su propio regreso a la política regional desde una posición de mayor entrega.

A lo largo de su argumentación, Bendodo reiteró la idea de que asumir una candidatura a la presidencia de la Junta no puede abordarse con una actitud que aparenta falta de convicción. El portavoz popular sostuvo, según reportó Europa Press, que “si no dejas claro que te quieres volver a Madrid, es que no quieres estar en Andalucía” y que dejar pendiente la devolución del acta de diputada nacional revela indecisión respecto al compromiso con la política regional.

En el marco de las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 17 de mayo, las declaraciones recogidas atribuyen a Bendodo un juicio negativo sobre los primeros pasos de campaña de la candidata socialista, resaltando la comparación constante con el actual mandatario andaluz y planteando dudas sobre el arraigo y la disposición de Montero para liderar el gobierno autonómico.