Arribas amplía su ventaja al frente de la tabla con un doblete

Madrid, 29 mar (EFE).- El delantero del Almería Sergio Arribas amplió su ventaja al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion tras firmar este domingo un doblete ante la Real Sociedad B que permitió al atacante del conjunto indálico alcanzar las veinte dianas.

Tres más que su más inmediato perseguidor, el jugador del Racing de Santander Andrés Martín, que ocupa la segunda plaza con un total de diecisiete tantos, tras encadenar su segunda jornada consecutiva sin marcar.

Todo lo contrario que Arribas que con los dos tantos firmados este domingo ante el filial 'txuri urdin' contabilizó su sexto tanto en las últimas cinco jornadas del campeonato.

Por su parte, el delantero del Málaga Chupe seguirá ocupado la tercera posición con un total de dieciséis goles, cuatro menos que Sergio Arribas, pese a no marcar en la presente jornada.

-- Clasificación tras la disputa de la 32ª jornada:

- Con 20 goles: Arribas (8p) (Almería)

- Con 17 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 16 goles: Chupe (2p) (Málaga)

- Con 13 goles: Carlos Fernández (3p) (Mirandés); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 12 goles: Dubasin (BEL) (5p) (Sporting Gijón)

- Con 11 goles: Embarba (2p) (Almería); Marcos Fernández (Ceuta); Fuentes (Córdoba); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 10 goles: Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Martón (2p) (Eibar); Villalibre (Racing Santander)

- Con 9 goles: Jefté (3p) (Albacete); David González (4p) (Burgos); Camara (GUI) (Castellón); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); David Larrubia (Málaga)

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Cala (3p) (Castellón); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Ochieng (KEN) (Real Sociedad).

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería), Leo Baptistao (BRA) (Almería); Jacobo González (1p) (Córdoba); Jorge Pascual (1p) y José Arnáiz (Granada); Ale García (Las Palmas); Adrián Niño (1p) (Málaga); Gelabert (1p) (Sporting); Kodro (BIH) y Dani Gómez (Zaragoza)

- Con 6 goles: Villahermosa, Min-su (KOR) y Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Luis Chacón (1p) (Cultural); Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Iñigo Vicente (Racing Santander); Peter Federico (DOM) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Fer Niño y Curro (2p) (Burgos); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO) y Suero (1p) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Manu Fuster (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Astiazaran (Real Sociedad B); Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 4 goles: Alex Muñoz (Almería); Cerdà y Nieto (1p) (Andorra); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Brignani (ITA) (Castellón); Matos (Ceuta); Mario Soriano y Stoichkov (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Sielva (2p) y Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p), Duk (CIV) y Melero (Leganés); Dani Lorenzo (Málaga); Javi Hernández (Mirandés); Peio Canales (Racing); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA) y Lopy (SEN) (Almería); Mateo Mejía (COL) (1p), Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) y Barri (Castellón); Sergi Guardiola y Diego Bri (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Mulattieri (ITA) (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Alcaraz, Lama y Pablo Sáenz (Granada); Pulido (Huesca); Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI) y Cissé (GUI) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Gaspar y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Álex Rubio (Albacete); Nico Melamed, Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Jastin (POR), Marc Domenech y Molina (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL) y Roger Martí (Cádiz); Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Carracedo (2p) y Requena (Córdoba); Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz, Villares, Nsongo Bil (CAM) y Barcia (Deportivo); Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Álvaro Carrillo, Dani Ojeda y Liberto (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García y Óscar Plano (Leganés); Einar, Lobete y Joaquín Muñoz (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Guliashvili (GEO) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Le Normand (FRA) e Imanol García (Andorra); Morante (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More y Diarra (MLI) (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p) y Manu Sánchez (Ceuta); Kevin Medina, Isma Ruiz, Trilli, Vilarrasa, Rubén Alves, Carlos Isaac, Goti y Percan (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Quagliata (ITA) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Estanis, Kirian, Viera (1p) y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña, Asué (GEQ) y Juan Cruz (ARG) (Leganés); Ochoa (IRL) y Dotor (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica, Maras (SRB) y Unax (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres y Juric (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV), Jawad El Yamiq (MAR) y Rober (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza). EFE