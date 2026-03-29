Armengol lamenta la muerte de la socialista Maria Badia: "Una amante de nuestras Islas y firme defensora del catalán"

En su despedida, Francina Armengol subrayó la trayectoria de Maria Badia i Cutchet como una figura que empleó la defensa de la cultura y del catalán como elementos clave para avanzar en el proyecto europeo y en la mejora de la sociedad. Según informó la agencia Europa Press, la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB expresó su pesar por el fallecimiento de Badia, filóloga y antigua eurodiputada socialista, elogiando su dedicación tanto a las Islas Baleares como a los valores europeos.

Tal como publicó Europa Press, Armengol utilizó su cuenta en la red social X para recordar a Badia como una "amante de nuestras Islas y firme defensora de la cultura y lengua catalanas como herramientas vehiculares del proyecto europeo que contribuyó a mejorar este mundo que hoy tiembla". En la publicación, la dirigente socialista también destacó el legado de Badia en la promoción de los derechos y las libertades, deseando que su ejemplo inspire la continuidad de estos ideales en el futuro.

Maria Badia i Cutchet desarrolló una carrera relevante en el ámbito político e institucional, marcada por su compromiso con la lengua y la cultura catalanas en los espacios europeos. De acuerdo con Europa Press, Armengol resaltó el papel de Badia como una defensora del catalán y de la identidad cultural, subrayando la huella que deja en la sociedad y en la política de las Islas y del conjunto del Estado.

La presidenta del Congreso puso de relieve el fuerte vínculo de Badia con el proyecto europeo, interpretando su defensa lingüística y cultural como parte de una visión más amplia orientada al fortalecimiento de la libertad, la democracia y los derechos ciudadanos en el ámbito europeo. En su mensaje, Armengol manifestó: “Que la tierra te sea leve y que tu memoria nos ilumine para seguir luchando por nuestros derechos y libertades”.

Según consignó Europa Press, Maria Badia tuvo un papel activo como eurodiputada y dejó huella entre sus compañeros y en toda una generación de responsables políticos implicados en la defensa de los valores europeos y la diversidad cultural. Armengol, al referirse a su trabajo, insistió en la importancia de su contribución para situar la lengua catalana en espacios institucionales internacionales y su impulso a proyectos que buscan consolidar la multiculturalidad dentro de la Unión Europea.

El mensaje de Armengol, detalló Europa Press, reunió condolencias y expresiones de reconocimiento tanto a nivel político como social, evidenciando el aprecio y la influencia que Badia alcanzó en sus diferentes etapas de gestión pública. Desde la presidencia del Congreso se reiteró la relevancia de su legado en la protección y promoción de la lengua y la cultura catalana, así como en la proyección de estos valores en el contexto europeo.

La despedida pública de Maria Badia contó con el respaldo de figuras políticas que, como Francina Armengol, destacaron su impulso en la defensa de los derechos colectivos, los valores europeos y la preservación del patrimonio cultural. Según detalló Europa Press, las palabras de Armengol reflejan el reconocimiento a una trayectoria marcada por la convicción, el compromiso y la búsqueda constante de espacios inclusivos y plurales para las lenguas y culturas en Europa.