Arnaldi se retira de la semifinal de Roland Garros

Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- El tenista italiano Matteo Arnaldi se retiró antes de la semifinal de Roland Garros, por lo que será su compatriota Flavio Cobolli el que dispute la final del 'grand slam' francés contra el alemán Alexander Zverev.

Aquejado por un virus, Arnaldi no pudo continuar cuando apenas restaba media hora para el inicio del encuentro. Será la primera final de un grande en la carrera de Cobolli. EFE

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