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El TAD paraliza el 'play-off' de ascenso a la OK Liga tras el recurso del Manlleu

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Barcelona, 5 jun (EFE).- El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha acordado la suspensión cautelar del partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso a la OK Liga, previsto para este domingo, a raíz del recurso presentado por el Martinelia Manlleu, según ha informado este viernes la Real Federación Española de Patinaje (RFEP).

El origen del conflicto se encuentra en la reclamación formulada por el CH Lloret Vila Esportiva, que denunció una presunta irregularidad en la ficha federativa de Sergi Grané, jugador del CH Mataró, durante el encuentro correspondiente a la última jornada de la fase regular, saldado con victoria mataronense por 4-7.

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La resolución estimó la reclamación del conjunto dirigido por Manel Díez, al que se le concedió la victoria por 10-0. Con esos tres puntos, el equipo gerundense certificó su ascenso a la máxima categoría del hockey patines español cinco años después.

La decisión tuvo consecuencias directas para el Martinelia Manlleu, que había celebrado inicialmente su ascenso tras imponerse por 3-5 al Real Club Jolaseta en la última jornada. Sin embargo, la modificación de la clasificación final relegó al conjunto osonense a disputar el 'play-off' de ascenso frente al Digittecnic Club Patí Vilafranca Capital del Vi.

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El Manlleu recurrió la decisión que alteró la clasificación y, después de que el Vilafranca se impusiera por 2-3 en el partido de ida de la eliminatoria disputado en Manlleu, el TAD ha decidido paralizar cautelarmente el 'play-off'.

De este modo, el encuentro de vuelta queda aplazado sin una nueva fecha fijada, mientras se resuelve el recurso. La decisión mantiene abierta la incertidumbre sobre qué equipos competirán la próxima temporada en la OK Liga. EFE

avm/gmh/jl

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