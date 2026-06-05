Climate Reality Project reclama a los alcaldes de España mayor ambición climática

Madrid, 5 jun (EFE).- La organización climática internacional Climate Reality Project, fundada por Al Gore, premio Nobel de la Paz y exvicepresidente de Estados Unidos, ha reclamado este viernes mayor ambición climática a los alcaldes y alcaldesas de España para acelerar la implantación de medidas sostenibles en todo el país.

Miembros de esta red internacional han llamado a los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas de España a colaborar e impulsar soluciones frente a la crisis climática con motivo de su 20º aniversario, explica la propia entidad en un comunicado.

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En concreto, persiguen la colaboración municipal española para la implantación de medidas relacionadas con la energía limpia, el desarrollo de comunidades energéticas locales, la rehabilitación energética de edificios, la movilidad sostenible, la renaturalización urbana y la adaptación frente a olas de calor, sequías e inundaciones.

El objetivo de la entidad es el de "construir municipios más saludables, sostenibles y preparados para los desafíos climáticos del siglo XXI", según ha descrito.

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Climate Reality Project ha reclamado esta acción mediante el envío de una carta abierta a los responsables municipales junto a un vídeo titulado 'Alcaldías ante la Crisis Climática', en el que resalta la importancia de los gobiernos locales en "protección de la salud pública, reducción de emisiones y construcción de comunidades más resilientes frente a fenómenos climáticos extremos".

"Las soluciones climáticas no dependen únicamente de los gobiernos nacionales. Muchas decisiones sobre la calidad del aire, el consumo energético, los espacios verdes o la movilidad se toman en el ámbito local", han apuntado los miembros impulsores de la iniciativa.

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"Por eso queremos que los municipios lideren una respuesta más ambiciosa frente a la crisis climática", han añadido. EFE