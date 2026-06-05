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Los impulsores del primer homenaje público a Lorca reciben el premio Pozo de Plata

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Fuente Vaqueros (Granada), 5 jun (EFE).- El colectivo 'Comisión de los 33', que impulsó el primer homenaje popular que se realizó a Federico García Lorca, ha recibido este viernes el premio Pozo de Plata, una distinción que reconoce a personalidades o asociaciones destacadas por su compromiso con la difusión, conservación o el estudio de la figura y obra de Lorca.

En el acto celebrado en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada), que ha coincidido con el 50 aniversario de aquel homenaje que dio origen al denominado '5 a las 5', un encuentro que cada año conmemora el nacimiento del poeta, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha subrayado que el premio reconoce a quienes tuvieron "la valentía" de mantener viva la voz y el legado de Lorca.

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Así, el galardón pone en valor la trascendencia histórica y cultural de aquella iniciativa impulsada en 1976 por un grupo de intelectuales, artistas y ciudadanos comprometidos con la recuperación de la memoria y la figura universal del poeta granadino.

Como ha recordado Rodríguez, la denominada 'Comisión de los 33' promovió un acto que marcó un hito en la reivindicación pública de Lorca y en la recuperación de las libertades culturales y sociales en la provincia de Granada.

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El presidente de la Diputación, junto a los miembros de la 'Comisión de los 33' que siguen vivos, el director del Patronato Lorca, Juan Castilla, la diputada de Cultura, Pilar Caracuel, y el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha destacado que este 5 de junio "es un día de celebración, de memoria y de reconocimiento".

Por su parte, el periodista Eduardo Castro, en nombre del colectivo homenajeado, ha afirmado que aunque con el acto de 1976 tenían como objetivo denunciar el asesinato de Federico, quisieron hacerlo reivindicando su vida y su obra.

"Por eso elegimos el día del 5 a las 5, porque el 5 de junio era el día de su nacimiento y era mejor honrar la vida y la obra del poeta que no su muerte", ha explicado.

El acto de entrega del premio, que se enmarca dentro de los actos de la programación cultural '5 a las 5' organizada por el Patronato Lorca, ha contado con la lectura poética de José Carlos Rosales, que ha recitado un poema.

Tras ello, el patio ha acogido la actuación del Cuarteto Nazarí, que ha interpretado el 'Cancionero popular' de Federico García Lorca.

Además, a las 18:30 horas se ha inaugurado la exposición 'Eterno limitado', de Consuelo Vallejo, una propuesta expositiva en la Sala Granero del Museo Casa Natal que conmemora además el centenario de 'Oda a Salvador Dalí'.

La programación del 5 de junio culminará la jornada a las 21:30 en la explanada del Teatro Municipal Federico García Lorca con el espectáculo 'Chico Pérez al piano sueña a Lorca', un montaje musical acompañado de voz, cuarteto de cuerda, bajo y percusión.

El ciclo '5 a las 5' continuará el 9 de junio a las 11:00 en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca con el acto de recepción 'El legado de Juan de Loxa', una figura fundamental en la difusión y conservación de la obra y memoria lorquianas.

Finalmente, el 11 de junio a las 21:00 el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca acogerá el espectáculo dramático-musical 'El Universo de Lorca', protagonizado por Lucía Espín y Daniel Acebes. EFE

(foto)

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