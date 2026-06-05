Fiscalía rebaja el delito que imputa a Luis Lorenzo y le considera cooperador de su pareja

Madrid, 5 jun (EFE).- La Fiscalía ha rebajado la acusación contra el actor Luis Lorenzo, al que tras cinco jornadas de juicio considera cooperador necesario, en lugar de autor, de los delitos cometidos por su pareja, Arancha Suárez, contra la integridad moral y administración desleal de su tía, que falleció en su casa en 2021.

Así se modifica su nivel de participación en los hechos que se juzgan, aunque en la práctica la condena es la misma, han precisado fuentes fiscales.

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También ha rebajado su petición inicial la acusación particular, que ha retirado la acusación de falsedad en documento para Arancha Suárez, y también ha quitado los delitos que imputaba a la cuidadora, a la que solo acusa ahora de un delito de maltrato en la modalidad de comisión por omisión.

Por su parte la defensa de los tres acusados han incidido en su inocencia y han pedido una sentencia absolutoria porque no hubo delito y su intención nunca fue perjudicar a la anciana ni quedarse con su dinero.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia este viernes, tras cinco largas sesiones -la de hoy de ocho horas-, el juicio al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez Palomino, que se sentaron en el banquillo acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años.

También ha sido juzgada la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las semanas antes de su muerte.

La Fiscalía pedía inicialmente para Lorenzo y Suárez un total de 6 años de cárcel por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal, y para la cuidadora dos años y medio de prisión por un delito contra la integridad moral.

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La acusación particular que ejerce la familia de Isabel solicitaba un total de diez años y medio de prisión para Luis Lorenzo por un delito continuado de estafa agravada, otro de detención ilegal y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Para Arancha Suárez pedía esa misma pena y además seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, y para la cuidadora cuatro años de cárcel por detención ilegal o, subsidiariamente, dos años de cárcel por coacciones y tres por maltrato.

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Al final del juicio cada parte ha desgranado su postura y los dos acusados principales han hecho uso de la última palabra, en el caso de Arancha, visiblemente emocionada, para asegurar que pudieron cometer algún error pero nunca delito.

Ahora el tribunal dictará sentencia, que se conocerá previsiblemente pasadas unas semanas.

Luis Lorenzo ha negado este jueves durante su declaración que no cuidaran adecuadamente a su tía política, que falleció en su casa en julio de 2021, y ha asegurado que él no se encargaba de las citas médicas ni la medicación, y además "no estaba autorizado, ni tenía las claves, ni ningún poder ni capacidad de decisión" sobre el dinero de la anciana, que eran cosas que llevaba su pareja.

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Por su parte Arancha Suárez ha asegurado que dio a su tía "los mejores cuidados" porque era como su madre; que fue "libre" de hacer lo que quiso en los meses que vivió con ella y con su pareja, y que no se lucró con su dinero ni la instó a cambiar el testamento. EFE