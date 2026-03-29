Alfaro dice que Marruecos es un "candidato serio" a ganar la Copa del Mundo

Asunción, 29 mar (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este domingo que Marruecos es un "candidato serio" a ganar la Copa del Mundo 2026 así como la de 2030, que el país africano organizará junto a España y Portugal.

"Está en una expansión permanente el fútbol de Marruecos, en este sentido va en consonancia con el rendimiento de lo que es la selección. Yo lo veo como un candidato serio en esta Copa del Mundo, y ni hablar de la próxima", dijo Alfaro en la conferencia de prensa antes del amistoso entre la Albirroja y la selección marroquí de este martes.

Asimismo, apuntó que el trabajo que ha venido haciendo Marruecos, semifinalista del Mundial de Catar 2022, ganadora de la última Copa del Mundo sub-20 y que el viernes empató con Ecuador en Madrid (1-1), es un "lindo espejo para mirarse".

"No es decir Brasil o Argentina, no, hay un montón de federaciones que, de pronto por organización, pueden tener perfiles que son los nuestros y, en definitiva, ¿Por qué nosotros no podemos ir por ahí?", agregó.

Sobre el partido ante los conocidos como 'Leones del Atlas', dijo que intentará hacer pocos cambios respecto al once inicial del amistoso que Paraguay ganó el pasado viernes por 0-1 a Grecia con el gol de Diego Gómez, si bien esto dependerá de la recuperación física de los jugadores. EFE