Sector turístico prevé una Semana Santa similar a 2025 en el contexto de la guerra en Irán

Madrid, 28 mar (EFE).- El sector turístico español espera una Semana Santa similar a la del año pasado gracias a una recuperación progresiva de la demanda que, tras el parón sufrido a principios de marzo por el conflicto en Oriente Medio, mantiene sus planes de viajes, aunque optará por destinos de proximidad.

Se va a seguir viajando, pero hacia otros destinos, precisamente por la situación incierta y preocupante que se está dando en algunos contextos, bélicos, por supuesto, pero también en lo relativo a las alteraciones de la conectividad, según la Unión de Agencias de Viajes, Unav.

Durante la primera semana de marzo, se produjo una cierta retracción de la demanda, motivada por el inicio de la guerra en Irán, que afectó especialmente a los destinos de larga distancia y, en particular, a aquellos vinculados con Asia, debido al papel estratégico de los 'hubs' situados en países del Golfo.

Sin embargo, a partir de ese momento, la demanda ha ido recuperándose progresivamente, de acuerdo con la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav).

Pero no solo la guerra ha trastocado los planes de vacaciones de los españoles, también lo han hecho los problemas ferroviarios que han afectado a todos aquellos lugares donde tradicionalmente se viajaba en tren, especialmente después de que el accidente de Adamuz (Córdoba) generara una sensación de que no es un medio de transporte seguro, señala la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

La previsión de esta Semana Santa en España en su conjunto "viene a ser similar" a la que el sector hotelero tuvo el año pasado en un contexto de la subida del precio de los combustibles que está generando un importante aumento de costes.

No obstante, no hay que olvidar que es un periodo de vacaciones muy corto y a los hoteleros, "nos gusta hablar de temporadas largas, de tres meses, porque que tengamos cuatro días buena ocupación no significa nada", ha matizado el secretario general de Cehat, Ramón Estalella.

Aunque los hoteles tienen una ocupación similar al año pasado, "lo que no podemos obviar es que la más que probable subida de costes energéticos y de la alimentación, que son muy importantes para el sector, al final, van a afectar a la cuenta de explotación".

En la misma línea, Unav considera que se podrán mantener las previsiones en cuanto a movimientos turísticos, "quizás algo a la baja", si bien no lo será tanto para la rentabilidad de las agencias de viajes.

Esto se debe a que los viajes más complejos (y más lejanos) son tradicionalmente los que más organizan las agencias y, en estos casos, por la situación sobrevenida, son los que más se están resintiendo.

Ceav apunta a un crecimiento de entre el 5 % y el 10 % de la venta anticipada de Semana Santa respecto al pasado año, en línea también con la tendencia positiva observada para la campaña de verano.

Por su parte, Unav había estimado un crecimiento del 5 % en el ámbito del turismo emisor, "previsiones que no sabemos si finalmente se podrán cumplir, aunque lo cierto es que si no se alcanzan, estaremos muy cerca".

Respecto del receptivo, la mayoría de los mercados emisores mantiene su nivel de reservas hacia España, aunque los extranjeros "no son el gran motor de la Semana Santa en España, sino los propios españoles", subraya Cehat.

Muchos españoles se desplazarán a sus lugares de origen y, además, dado que todo apunta a que va a hacer buen tiempo, la contratación de último momento de destinos de sol y playa parece ir "bastante bien".

Para Unav, además de los destinos vacacionales, tradicionales de las segundas residencias, también funcionarán bien los más asociados al turismo cultural y religioso (Sevilla, Ávila, Zamora, Cuenca o Salamanca).

Ceav destaca en el ámbito nacional especialmente los archipiélagos y destinos urbanos como Sevilla, Barcelona o Madrid, que continúan funcionando "a muy buen ritmo", en tanto que Málaga sigue afectada por las obras de la alta velocidad.

Según la plataforma Destinia, los españoles han reservado un 4 % menos que en 2025 para quedarse dentro del país, pero en el conjunto de sus viajes, incluyendo los que harán a destinos extranjeros, "vamos a desplazarnos en general un 18 % más que el año anterior".

En el plano internacional, las ciudades más elegidas por los españoles para viajar esta Semana Santa son las europeas de Lisboa, Roma, Venecia, Milán y Oporto.

Desde Ceav precisan que la afectación por la guerra ha sido más visible en determinados destinos de larga distancia, pero poco a poco la situación se ha ido normalizando, especialmente en los viajes hacia América, donde tanto Norteamérica como Caribe y Latinoamérica, mantienen un flujo de demanda en niveles habituales.

Marruecos mantiene un importante nivel de demanda, mientras que destinos como Egipto o Turquía, que en un primer momento suscitaron consultas, han ido recuperando la normalidad en las reservas. EFE