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Nicolás de la Cruz: "No es la situación que nos imaginábamos"

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Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El centrocampista uruguayo Nicolás de la Cruz afirmó este domingo tras el empate con Cabo Verde 2-2, que esta no es la situación en la que el equipo esperaba estar después de los dos primeros partidos del Mundial.

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"Faltó meterla; estamos en una situación que no imaginábamos en estos dos partidos", dijo el jugador del Flamengo en zona mixta.

"A trabajar, agachar la cabeza y a trabajar, que todavía nos queda un partido", agregó.

Uruguay empató este domingo 2-2 ante Cabo Verde, en un intenso partido que pudo ser para cualquiera de los dos equipos en los instantes finales.

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El empate, no obstante, deja con 2 puntos a La Celeste, que deberá ganar a España para clasificarse matemáticamente a la segunda ronda, mientras que un empate le haría depender de otros resultados.

"Sabemos de la calidad que tiene España. Ahora es momento de agachar la cabeza, trabajar y cada uno hacer autocrítica", resaltó De la Cruz, que hoy fue uno de los mejores de Uruguay tras saltar como sustituto en la segunda mitad.

Uruguay se enfrentará a la selección española el próximo viernes en Guadalajara (México), en la tercera y última jornada del grupo H. EFE

(video)

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