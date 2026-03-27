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1-1. La Panamá de Christiansen empata con Sudáfrica en primer duelo con vistas al Mundial

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- La selección de Panamá, que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen, empató este viernes con la de Sudáfrica (1-1) en el primero de los dos partidos amistosos de preparación con miras a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo panameño saltó al campo con una línea de cinco en defensa y un planteamiento claro: resistir y apostar al contragolpe. La fórmula, conservadora pero efectiva, le permitió avisar desde el inicio.

Apenas al minuto 1, Carlos Harvey robó un balón en salida y firmó el primer remate del encuentro, aunque sin mayores complicaciones para el guardameta sudafricano Ronwen Williams, atento para blocar.

La respuesta local llegó al 19, tras una desatención de la zaga canalera que dejó solo a Oswin Appolis frente al arco. Sin embargo, Luis Mejía achicó con reflejos y se impuso en el mano a mano para mantener el cero.

Sudáfrica volvió a rozar la ventaja apenas un minuto después. Un error del defensor Martín Krug dejó a Lyle Foster con el arco a su merced, pero su disparo se marchó desviado, apagando momentáneamente el entusiasmo de una afición volcada en las gradas.

Y como dicta el fútbol, los errores se pagan. Al 23, Panamá no perdonó: Cecilio Waterman recuperó el balón y se asoció con Édgar Yoel Bárcenas, quien definió de derecha para firmar el 0-1.

Con la ventaja, el conjunto de Christiansen se replegó aún más y resistió el asedio rival. Aubrey Modiba probó al 29 con un tiro libre que exigió nuevamente a Mejía, y al 33 Tshepang Moremi desperdició otra clara ocasión para el empate.

El tramo final del primer tiempo trajo complicaciones adicionales para Panamá. Al 42, la lesión de Mejía obligó a un cambio de emergencia, con el ingreso de Orlando Mosquera. El relevo respondió de inmediato: al 43 evitó el gol con una atajada a quemarropa ante Foster, y en el 45+2 volvió a lucirse al desviar un potente remate de Teboho Mokoena.

Así, entre resistencia, eficacia y protagonismo de sus porteros, Panamá se marchó al descanso con ventaja de 0-1.

La segunda mitad arrancó con una Sudáfrica decidida a profundizar su juego, apostando por la velocidad y los envíos a la espalda de la defensa panameña. Esa propuesta encontró premio muy pronto.

Al 48, tras una serie de rebotes en el área, Khuliso Mudau ganó por arriba y asistió de cabeza para que Oswin Appolis, con un remate de derecha, firmara el 1-1.

El tanto no alteró el guion: el conjunto local mantuvo la iniciativa ofensiva, mientras Panamá se aferró al orden defensivo y buscó sorprender al contragolpe. Aun así, los centroamericanos estuvieron más cerca de llevarse la victoria en este primer pulso.

Al 80, José Fajardo robó un balón en zona comprometida y se asoció con Bárcenas, quien habilitó a César Yanis. El extremo sacó un disparo que superó al guardameta, pero el poste izquierdo evitó el 1-2 y salvó a los anfitriones.

En la recta final, el ritmo decayó y ambos equipos parecieron conformarse con la igualdad, reservando energías para el segundo duelo de esta serie amistosa, previsto para el próximo martes en Ciudad del Cabo.

- Ficha técnica:

1. Sudáfrica: Ronwen Willians; Khuliso Mudau (m.73, Thabang Matulud), Ime Okon, Khulumani Ndamane, Teboho Mokoena (m.71, Thalente Mbatha); Oswin Appolis, Aubrey Modiba (m.83, Samukele Kabini), Sphephelo Sithole (m.60, Jayden Adams), Tshepang Moremi, Lyle Foster (m.72, Evidence Makgopa) y Themba Zwane (m.60, Relebohile Mofokeng). Seleccionador: Hugo Bross.

1. Panamá: Luis Mejía (m.42, Orlando Mosquera); César Blackman, Martín Krug (m.66, Anibal Godoy), José Córdoba, Roderick Miller (m.74, Andrés Andrade), Eric Davis (m.45, Jorge Gutiérrez); Cristian Martínez (m.74, Adalberto Carrasquilla), Carlos Harvey, Edgar Yoel Bárcenas, César Yanis; Cecilio Waterman (m.65, José Fajardo). Seleccionador: Thomas Christiansen.

Árbitro: Thabang Ketshabile, de Botswana. Amonestó al sudáfricano Tshepang Moremi y a los panameños Martín Krug y José Fajardo.

Goles: 0-1, m.23: Edgar Yoel Bárcenas. 1-1, m.48: Oswin Appolis.

Incidencias: Partido amistoso con vistas al Mundial 2026 en la fecha FIFA de marzo, disputado en el estadio Moses Mabhida, en Durbán, Sudáfrica. EFE

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